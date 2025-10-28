Человечество не достигло климатической цели в 1,5°C, нужна смена курса - Генсек ООН

Человечество не смогло ограничить глобальное потепление уровнем до 1,5°C и должно немедленно изменить курс, предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В своем единственном интервью перед климатическим саммитом COP30, который состоится в следующем месяце, Антониу Гутерриш признал, что теперь неизбежно превышение человечеством целевого показателя Парижского соглашения по климату, что будет иметь разрушительные последствия для всего мира.

Он призвал лидеров, которые соберутся в бразильском городе Белен, расположенном в тропических лесах, осознать, что чем дольше они будут откладывать сокращение выбросов, тем выше опасность достижения катастрофических "переломных моментов" в Амазонии, Арктике и Мировом океане.

Давайте признаем нашу неудачу. Правда в том, что нам не удалось избежать превышения температуры выше 1,5°C в ближайшие несколько лет. И превышение этого порога имеет разрушительные последствия. Некоторые из этих разрушительных последствий являются переломными моментами, будь то в Амазонии, Гренландии, Западной Антарктиде или на коралловых рифах - заявил он газете Guardian и организации новостей Sumaúma.

Он сказал, что приоритетом на COP30 было изменение направления.

Абсолютно необходимо изменить курс, чтобы превышение было как можно короче и малоинтенсивнее, чтобы избежать переломных моментов, подобных Амазонке. Мы не хотим, чтобы Амазонка превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее - отметил Гутерриш.

Последние 10 лет на планете стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Несмотря на растущую тревогу ученых относительно темпов повышения глобальной температуры, вызванного сжиганием ископаемого топлива - нефти, угля и газа, - как заявил генеральный секретарь, правительства не выполнили своих обязательств.

Менее трети стран мира (62 из 197) представили свои планы действий по борьбе с изменением климата, известные как вклады, определяемые на национальном уровне (NDC) в рамках Парижского соглашения. США при Дональде Трампе отказались от этого процесса. Европа обещала, но пока не выполнила свои обещания. Китай, крупнейший в мире источник выбросов, обвиняется в невыполнении обязательств.

Гутерриш заявил, что отсутствие амбициозных планов по NDC означает, что парижская цель в 1,5°C будет нарушена по крайней мере временно: "Из тех, [NDC], что получены до сих пор, предполагают сокращение выбросов на 10%. Нам нужно 60% [чтобы удержаться в пределах 1,5°C]. Поэтому превышение целевого показателя сейчас неизбежно".

Однако он не отказался от поставленной цели и отметил, что временное превышение целевого показателя все еще возможно, а затем к концу века температура может снизиться и вернуться к 1,5°C, но это потребует изменения курса на конференции COP30 и в дальнейшем.

Он призвал правительства сбалансировать представительство в COP30, чтобы организации гражданского общества, особенно из коренных народов, имели большее присутствие и влияние, чем люди, получающие зарплату от корпораций.

"Мы все знаем, чего хотят лоббисты, - сказал он. - Это увеличение их прибыли, а цена за это - человечество".

Он заявил, что отказ от ископаемого топлива - вопрос экономических интересов, поскольку очевидно, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу: "Мы наблюдаем революцию в области возобновляемых источников энергии, и этот переход неизбежно ускорится, и человечество не сможет использовать все уже разведанные запасы нефти и газа".

