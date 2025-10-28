Человечество не достигло климатической цели в 1,5°C, нужна смена курса - Генсек ООН

$42.000.10
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
06:38 • 2258 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
27 октября, 14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО
27 октября, 21:49
На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьму
27 октября, 22:15
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда
27 октября, 22:37
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
01:38
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
03:15
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
07:00
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
27 октября, 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
27 октября, 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80733 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 103180 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Турция
Китай
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
27 октября, 11:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья
27 октября, 09:22
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо
27 октября, 00:06
Техника
Фильм
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
СВИФТ

Человечество не достигло климатической цели в 1,5°C, нужна смена курса - Генсек ООН

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что превышение целевого показателя Парижского соглашения по климату неизбежно, призывая к немедленной смене курса. Он подчеркнул опасность достижения катастрофических "переломных моментов" и необходимость сокращения выбросов.

Человечество не достигло климатической цели в 1,5°C, нужна смена курса - Генсек ООН

Человечество не смогло ограничить глобальное потепление уровнем до 1,5°C и должно немедленно изменить курс, предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В своем единственном интервью перед климатическим саммитом COP30, который состоится в следующем месяце, Антониу Гутерриш признал, что теперь неизбежно превышение человечеством целевого показателя Парижского соглашения по климату, что будет иметь разрушительные последствия для всего мира.

Он призвал лидеров, которые соберутся в бразильском городе Белен, расположенном в тропических лесах, осознать, что чем дольше они будут откладывать сокращение выбросов, тем выше опасность достижения катастрофических "переломных моментов" в Амазонии, Арктике и Мировом океане.

Давайте признаем нашу неудачу. Правда в том, что нам не удалось избежать превышения температуры выше 1,5°C в ближайшие несколько лет. И превышение этого порога имеет разрушительные последствия. Некоторые из этих разрушительных последствий являются переломными моментами, будь то в Амазонии, Гренландии, Западной Антарктиде или на коралловых рифах

- заявил он газете Guardian и организации новостей Sumaúma.

Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые13.10.25, 08:41 • 3306 просмотров

Он сказал, что приоритетом на COP30 было изменение направления.

Абсолютно необходимо изменить курс, чтобы превышение было как можно короче и малоинтенсивнее, чтобы избежать переломных моментов, подобных Амазонке. Мы не хотим, чтобы Амазонка превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее

- отметил Гутерриш.

Последние 10 лет на планете стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Несмотря на растущую тревогу ученых относительно темпов повышения глобальной температуры, вызванного сжиганием ископаемого топлива - нефти, угля и газа, - как заявил генеральный секретарь, правительства не выполнили своих обязательств.

Менее трети стран мира (62 из 197) представили свои планы действий по борьбе с изменением климата, известные как вклады, определяемые на национальном уровне (NDC) в рамках Парижского соглашения. США при Дональде Трампе отказались от этого процесса. Европа обещала, но пока не выполнила свои обещания. Китай, крупнейший в мире источник выбросов, обвиняется в невыполнении обязательств.

Гутерриш заявил, что отсутствие амбициозных планов по NDC означает, что парижская цель в 1,5°C будет нарушена по крайней мере временно: "Из тех, [NDC], что получены до сих пор, предполагают сокращение выбросов на 10%. Нам нужно 60% [чтобы удержаться в пределах 1,5°C]. Поэтому превышение целевого показателя сейчас неизбежно".

Однако он не отказался от поставленной цели и отметил, что временное превышение целевого показателя все еще возможно, а затем к концу века температура может снизиться и вернуться к 1,5°C, но это потребует изменения курса на конференции COP30 и в дальнейшем.

Он призвал правительства сбалансировать представительство в COP30, чтобы организации гражданского общества, особенно из коренных народов, имели большее присутствие и влияние, чем люди, получающие зарплату от корпораций.

"Мы все знаем, чего хотят лоббисты, - сказал он. - Это увеличение их прибыли, а цена за это - человечество".

Он заявил, что отказ от ископаемого топлива - вопрос экономических интересов, поскольку очевидно, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу: "Мы наблюдаем революцию в области возобновляемых источников энергии, и этот переход неизбежно ускорится, и человечество не сможет использовать все уже разведанные запасы нефти и газа".

Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита21.10.25, 18:07 • 3225 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираПогода и окружающая среда
