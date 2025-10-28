Человечество не достигло климатической цели в 1,5°C, нужна смена курса - Генсек ООН
Киев • УНН
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что превышение целевого показателя Парижского соглашения по климату неизбежно, призывая к немедленной смене курса. Он подчеркнул опасность достижения катастрофических "переломных моментов" и необходимость сокращения выбросов.
Человечество не смогло ограничить глобальное потепление уровнем до 1,5°C и должно немедленно изменить курс, предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
В своем единственном интервью перед климатическим саммитом COP30, который состоится в следующем месяце, Антониу Гутерриш признал, что теперь неизбежно превышение человечеством целевого показателя Парижского соглашения по климату, что будет иметь разрушительные последствия для всего мира.
Он призвал лидеров, которые соберутся в бразильском городе Белен, расположенном в тропических лесах, осознать, что чем дольше они будут откладывать сокращение выбросов, тем выше опасность достижения катастрофических "переломных моментов" в Амазонии, Арктике и Мировом океане.
Давайте признаем нашу неудачу. Правда в том, что нам не удалось избежать превышения температуры выше 1,5°C в ближайшие несколько лет. И превышение этого порога имеет разрушительные последствия. Некоторые из этих разрушительных последствий являются переломными моментами, будь то в Амазонии, Гренландии, Западной Антарктиде или на коралловых рифах
Он сказал, что приоритетом на COP30 было изменение направления.
Абсолютно необходимо изменить курс, чтобы превышение было как можно короче и малоинтенсивнее, чтобы избежать переломных моментов, подобных Амазонке. Мы не хотим, чтобы Амазонка превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее
Последние 10 лет на планете стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Несмотря на растущую тревогу ученых относительно темпов повышения глобальной температуры, вызванного сжиганием ископаемого топлива - нефти, угля и газа, - как заявил генеральный секретарь, правительства не выполнили своих обязательств.
Менее трети стран мира (62 из 197) представили свои планы действий по борьбе с изменением климата, известные как вклады, определяемые на национальном уровне (NDC) в рамках Парижского соглашения. США при Дональде Трампе отказались от этого процесса. Европа обещала, но пока не выполнила свои обещания. Китай, крупнейший в мире источник выбросов, обвиняется в невыполнении обязательств.
Гутерриш заявил, что отсутствие амбициозных планов по NDC означает, что парижская цель в 1,5°C будет нарушена по крайней мере временно: "Из тех, [NDC], что получены до сих пор, предполагают сокращение выбросов на 10%. Нам нужно 60% [чтобы удержаться в пределах 1,5°C]. Поэтому превышение целевого показателя сейчас неизбежно".
Однако он не отказался от поставленной цели и отметил, что временное превышение целевого показателя все еще возможно, а затем к концу века температура может снизиться и вернуться к 1,5°C, но это потребует изменения курса на конференции COP30 и в дальнейшем.
Он призвал правительства сбалансировать представительство в COP30, чтобы организации гражданского общества, особенно из коренных народов, имели большее присутствие и влияние, чем люди, получающие зарплату от корпораций.
"Мы все знаем, чего хотят лоббисты, - сказал он. - Это увеличение их прибыли, а цена за это - человечество".
Он заявил, что отказ от ископаемого топлива - вопрос экономических интересов, поскольку очевидно, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу: "Мы наблюдаем революцию в области возобновляемых источников энергии, и этот переход неизбежно ускорится, и человечество не сможет использовать все уже разведанные запасы нефти и газа".
