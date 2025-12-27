В Киеве и области более 500 000 потребителей остаются без света - Минэнерго

По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей. Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители в других регионах. В частности, на Черниговщине без электроснабжения остаются более 22 тысяч абонентов. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, к сожалению, рф совершила массовую атаку по объектам генерации, передачи и распределения электрической энергии города Киева и Киевской области. Почти 500 "шахедов" и 40 ракет, в том числе "кинжалы", были запущены россией этой ночью по энергетической и гражданской инфраструктуре. Днем атаки были продолжены. Из-за этого в городе Киеве и области были введены аварийные отключения. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По состоянию на 15:00 в Киеве и области обесточено более 500 000 потребителей - сказал Некрасов.

Он отметил, что из-за российских атак обесточены и потребители в других регионах, в частности по состоянию на 15:00 на Черниговщине без электроснабжения остаются более 22 тысяч абонентов.

В то же время, по его словам, объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.

Кроме того, ликвидация последствий, восстановление электро- и теплоснабжения ремонтными бригадами уже начались.

Напомним

В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, 30 пострадали. 10 госпитализированных находятся в больницах.