В Киеве и области более 500 000 потребителей остаются без света - Минэнерго

$41.930.00
49.430.00
ukenru
15:21 • 660 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 4234 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
13:13 • 8066 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 9928 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 27032 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 33914 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 77913 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 45485 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 46902 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 64633 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
93%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 21839 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 15100 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 12831 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11 • 13350 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27 декабря, 08:50 • 13463 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"15:21 • 660 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 38922 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 77913 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 34848 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 64634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 12837 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 38922 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 17764 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 17245 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 18950 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Шахед-136

В Киеве и области более 500 000 потребителей остаются без света - Минэнерго

Киев • УНН

 • 100 просмотра

По состоянию на 15:00 в Киеве и области обесточено более 500 тысяч потребителей из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. В Черниговской области без света остаются более 22 тысяч абонентов.

В Киеве и области более 500 000 потребителей остаются без света - Минэнерго

По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей. Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители в других регионах. В частности, на Черниговщине без электроснабжения остаются более 22 тысяч абонентов. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, к сожалению, рф совершила массовую атаку по объектам генерации, передачи и распределения электрической энергии города Киева и Киевской области. Почти 500 "шахедов" и 40 ракет, в том числе "кинжалы", были запущены россией этой ночью по энергетической и гражданской инфраструктуре. Днем атаки были продолжены. Из-за этого в городе Киеве и области были введены аварийные отключения. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По состоянию на 15:00 в Киеве и области обесточено более 500 000 потребителей

- сказал Некрасов.

Он отметил, что из-за российских атак обесточены и потребители в других регионах, в частности по состоянию на 15:00 на Черниговщине без электроснабжения остаются более 22 тысяч абонентов.

В то же время, по его словам, объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.

Кроме того, ликвидация последствий, восстановление электро- и теплоснабжения ремонтными бригадами уже начались.

Напомним

В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, 30 пострадали. 10 госпитализированных находятся в больницах.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Черниговская область
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Европа
Киев