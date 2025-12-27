У Києві та області понад 500 000 споживачів залишаються без світла - Міненерго
Київ • УНН
Станом на 15:00 у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині без світла залишаються понад 22 тисячі абонентів.
Станом на 15:00 у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів. Про це повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі, на жаль, рф здійснила масову атаку по об’єктах генерації, передачі та розподілу електричної енергії міста Києва та Київської області. Майже 500 "шахедів" та 40 ракет, зокрема "кинджали", були запущені росією цієї ночі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Вдень атаки були продовжені. Через це у місті Києві та області були запроваджені аварійні відключення. У більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на 15:00 у Києві та області знеструмлено понад 500 000 споживачів
Він зазначив, що через російські атаки знеструмлені і споживачі у інших регіонах, зокрема станом на 15:00 на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів.
Водночас, за його словами, об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування енергосистеми використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.
Окрім того, ліквідація наслідків, відновлення електро та теплопостачання ремонтними бригадами вже почались.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, 30 постраждали. 10 госпіталізованих перебувають у лікарнях.