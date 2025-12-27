$41.930.00
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
13:53 • 3970 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу
13:13 • 7828 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 9728 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 26844 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 33863 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 77701 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 45433 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 46838 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 64560 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
У Києві та області понад 500 000 споживачів залишаються без світла - Міненерго

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Станом на 15:00 у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині без світла залишаються понад 22 тисячі абонентів.

У Києві та області понад 500 000 споживачів залишаються без світла - Міненерго

Станом на 15:00 у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів. Про це повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі, на жаль, рф здійснила масову атаку по об’єктах генерації, передачі та розподілу електричної енергії міста Києва та Київської області. Майже 500 "шахедів" та 40 ракет, зокрема "кинджали", були запущені росією цієї ночі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Вдень атаки були продовжені. Через це у місті Києві та області були запроваджені аварійні відключення. У більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на 15:00 у Києві та області знеструмлено понад 500 000 споживачів

- сказав Некрасов.

Він зазначив, що через російські атаки знеструмлені і споживачі у інших регіонах, зокрема станом на 15:00 на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів.

Водночас, за його словами, об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування енергосистеми використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

Окрім того, ліквідація наслідків, відновлення електро та теплопостачання ремонтними бригадами вже почались.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, 30 постраждали. 10 госпіталізованих перебувають у лікарнях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
