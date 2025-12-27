У Києві та області понад 500 000 споживачів залишаються без світла - Міненерго

Станом на 15:00 у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів. Про це повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу, передає УНН.

Сьогодні вночі, на жаль, рф здійснила масову атаку по об’єктах генерації, передачі та розподілу електричної енергії міста Києва та Київської області. Майже 500 "шахедів" та 40 ракет, зокрема "кинджали", були запущені росією цієї ночі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Вдень атаки були продовжені. Через це у місті Києві та області були запроваджені аварійні відключення. У більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на 15:00 у Києві та області знеструмлено понад 500 000 споживачів