Нью-Йорк готовится к мощному шторму: отменены сотни авиарейсов

13:13 • 3106 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 6388 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 24005 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 32394 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 73824 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 44347 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 45926 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 63203 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29790 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23257 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр08:50
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно

Эксклюзив

26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 63209 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены

Эксклюзив

26 декабря, 08:30
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 58419 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37
Нью-Йорк готовится к мощному шторму: отменены сотни авиарейсов

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Нью-Йорке объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых осадков до 28 сантиметров, что привело к отмене 886 рейсов в трех аэропортах. На Западном побережье США, особенно в Калифорнии, шторм вызвал наводнения, разрушения и гибель по меньшей мере трех человек.

Нью-Йорк готовится к мощному шторму: отменены сотни авиарейсов
Фото: freepik

В Нью-Йорке из-за мощного зимнего шторма объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Подробности

По данным Национальной метеорологической службы США, в городе ожидается до 13 сантиметров осадков, на севере и северо-востоке - до 28 сантиметров.

В аэропортах им. Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк в общей сложности отменили 886 рейсов. Местные власти призвали жителей отказаться от необязательных поездок и, по возможности, оставаться дома.

На Западном побережье США также были зафиксированы перебои в авиасообщении. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Калифорнии, где штормы сопровождаются ливнями, сильным ветром и наводнениями.

По данным американских средств массовой информации, в Калифорнии погибли по меньшей мере три человека. В районах к северо-востоку от Лос-Анджелеса схождение грязевых потоков повредили дома и дороги, автомобили смывало водой, деревья вырывало с корнями.

Напомним

Правительство США продлило и расширило действие экстренного режима в энергетической отрасли для северо-восточных штатов до 15 января. Причинами стали авария на крупном промышленном объекте и приближение мощного зимнего шторма, угрожающего перебоями в отоплении тысяч домов.

Евгений Устименко

