Нью-Йорк готовится к мощному шторму: отменены сотни авиарейсов
Киев • УНН
В Нью-Йорке объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых осадков до 28 сантиметров, что привело к отмене 886 рейсов в трех аэропортах. На Западном побережье США, особенно в Калифорнии, шторм вызвал наводнения, разрушения и гибель по меньшей мере трех человек.
В Нью-Йорке из-за мощного зимнего шторма объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Подробности
По данным Национальной метеорологической службы США, в городе ожидается до 13 сантиметров осадков, на севере и северо-востоке - до 28 сантиметров.
В аэропортах им. Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк в общей сложности отменили 886 рейсов. Местные власти призвали жителей отказаться от необязательных поездок и, по возможности, оставаться дома.
На Западном побережье США также были зафиксированы перебои в авиасообщении. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Калифорнии, где штормы сопровождаются ливнями, сильным ветром и наводнениями.
По данным американских средств массовой информации, в Калифорнии погибли по меньшей мере три человека. В районах к северо-востоку от Лос-Анджелеса схождение грязевых потоков повредили дома и дороги, автомобили смывало водой, деревья вырывало с корнями.
Напомним
Правительство США продлило и расширило действие экстренного режима в энергетической отрасли для северо-восточных штатов до 15 января. Причинами стали авария на крупном промышленном объекте и приближение мощного зимнего шторма, угрожающего перебоями в отоплении тысяч домов.