13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
13:13
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Нью-Йорк готується до потужного шторму: скасовано сотні авіарейсів

Київ

 • 72 перегляди

У Нью-Йорку оголошено штормове попередження через очікувані опади до 28 сантиметрів, що призвело до скасування 886 рейсів у трьох аеропортах. На Західному узбережжі США, особливо в Каліфорнії, шторм спричинив повені, руйнування та загибель щонайменше трьох людей.

Нью-Йорк готується до потужного шторму: скасовано сотні авіарейсів
Фото: freepik

У Нью-Йорку через потужний зимовий шторм оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

За даними Національної метеорологічної служби США, у місті очікують до 13 сантиметрів опадів, на півночі та північному сході - до 28 сантиметрів.

У аеропортах ім. Джона Кеннеді, Ла-Гуардія і Ньюарк загалом скасували 886 рейсів. Місцева влада закликала мешканців відмовитися від необов'язкових поїздок і, по можливості, залишатися вдома.

На Західному узбережжі США також були зафіксовані перебої в авіасполученні. Особливо важка ситуація склалася в Каліфорнії, де шторми супроводжуються зливами, сильним вітром і повенями.

За даними американських засобів масової інформації, у Каліфорнії загинули щонайменше три людини. У районах на північний схід від Лос-Анджелеса сходження грязьових потоків пошкодили будинки і дороги, автомобілі змивало водою, дерева виривало з корінням.

Нагадаємо

Уряд США продовжив та розширив дію екстреного режиму в енергетичній галузі для північно-східних штатів до 15 січня. Причинами стали аварія на великому промисловому об'єкті та наближення потужного зимового шторму, що загрожує перебоями в опаленні тисяч будинків.

Євген Устименко

Новини Світу
