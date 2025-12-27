Нью-Йорк готується до потужного шторму: скасовано сотні авіарейсів
Київ • УНН
У Нью-Йорку оголошено штормове попередження через очікувані опади до 28 сантиметрів, що призвело до скасування 886 рейсів у трьох аеропортах. На Західному узбережжі США, особливо в Каліфорнії, шторм спричинив повені, руйнування та загибель щонайменше трьох людей.
У Нью-Йорку через потужний зимовий шторм оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
За даними Національної метеорологічної служби США, у місті очікують до 13 сантиметрів опадів, на півночі та північному сході - до 28 сантиметрів.
У аеропортах ім. Джона Кеннеді, Ла-Гуардія і Ньюарк загалом скасували 886 рейсів. Місцева влада закликала мешканців відмовитися від необов'язкових поїздок і, по можливості, залишатися вдома.
На Західному узбережжі США також були зафіксовані перебої в авіасполученні. Особливо важка ситуація склалася в Каліфорнії, де шторми супроводжуються зливами, сильним вітром і повенями.
За даними американських засобів масової інформації, у Каліфорнії загинули щонайменше три людини. У районах на північний схід від Лос-Анджелеса сходження грязьових потоків пошкодили будинки і дороги, автомобілі змивало водою, дерева виривало з корінням.
Нагадаємо
Уряд США продовжив та розширив дію екстреного режиму в енергетичній галузі для північно-східних штатів до 15 січня. Причинами стали аварія на великому промисловому об'єкті та наближення потужного зимового шторму, що загрожує перебоями в опаленні тисяч будинків.