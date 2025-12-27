"Реальная оппозиция рф воюет": в ЦПД отреагировали на гибель командира РДК Капустина

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на гибель командира российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина, более известного как White Rex. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Коваленко отметил, что настоящая российская оппозиция воюет с режимом Путина, а не проводит митинги и форумы в Европе или на Западе. По его словам, однажды настоящая оппозиция победит этот режим.

Также Коваленко раскритиковал элиты стран Запада. Он заявил, что на протяжении лет эти элиты всеми средствами поддерживали так называемых "хороших русских".

Они проводили акции в Берлине, ходили на эфиры в США, фотографировались даже с лидерами европейских стран, президентом Соединенных Штатов. Но все, кто их поддерживал, на самом деле не хотели реально противодействовать режиму Путина. Они вроде бы и поддерживали оппозицию, но не делали ничего действительно действенного, чтобы россия имела шанс на изменения