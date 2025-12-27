"Реальная оппозиция рф воюет": в ЦПД отреагировали на гибель командира РДК Капустина

$41.930.00
49.430.00
ukenru
13:53 • 3420 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
13:13 • 7020 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 9020 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 26373 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 33600 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 77129 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 45321 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 46739 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 64273 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 30002 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
89%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 21472 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 14726 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 12317 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11 • 12963 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27 декабря, 08:50 • 13075 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"15:21 • 22 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 38391 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 77134 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 34501 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 64274 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 12349 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 38391 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 17620 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 17110 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 18820 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Шахед-136

"Реальная оппозиция рф воюет": в ЦПД отреагировали на гибель командира РДК Капустина

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на гибель командира РДК Дениса Капустина. Коваленко отметил, что настоящая российская оппозиция воюет с режимом Путина, в отличие от тех, кто проводит митинги и форумы в Европе.

"Реальная оппозиция рф воюет": в ЦПД отреагировали на гибель командира РДК Капустина

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на гибель командира российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина, более известного как White Rex. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Коваленко отметил, что настоящая российская оппозиция воюет с режимом Путина, а не проводит митинги и форумы в Европе или на Западе. По его словам, однажды настоящая оппозиция победит этот режим.

Также Коваленко раскритиковал элиты стран Запада. Он заявил, что на протяжении лет эти элиты всеми средствами поддерживали так называемых "хороших русских".

Они проводили акции в Берлине, ходили на эфиры в США, фотографировались даже с лидерами европейских стран, президентом Соединенных Штатов. Но все, кто их поддерживал, на самом деле не хотели реально противодействовать режиму Путина. Они вроде бы и поддерживали оппозицию, но не делали ничего действительно действенного, чтобы россия имела шанс на изменения

- говорится в сообщении.

Напомним

Командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Смерть наступила после прилета FPV-дрона.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европа
Соединённые Штаты
Берлин