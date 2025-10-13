Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые

$41.510.00
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25181 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 35960 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50843 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33582 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 98987 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109157 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54007 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53475 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42353 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50874 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 99008 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 109175 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 52135 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 88019 просмотра
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 26747 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 58721 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 62578 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 64107 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 130145 просмотра
Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Глобальное потепление приближается к опасному порогу раньше, чем ожидалось, с практически необратимым отмиранием коралловых рифов. Это первая «переломная точка» в коллапсе экосистем, вызванном изменением климата, заявляют ученые.

Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые

Глобальное потепление приближается к опасному порогу раньше, чем ожидалось, и коралловые рифы по всему миру практически необратимо отмирают, что знаменует то, что ученые в понедельник назвали первой "переломной точкой" в коллапсе экосистем, вызванном изменением климата, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Предупреждение, содержащееся в докладе "Глобальные переломные точки" (Global Tipping Points), подготовленном 160 исследователями со всего мира и обобщающем новаторские научные достижения для оценки точек невозврата, появилось всего за несколько недель до климатического саммита COP30, который пройдет в этом году на окраине тропических лесов Амазонки.

Эта же система тропических лесов теперь находится под угрозой разрушения, как только средняя глобальная температура превысит всего 1,5 градуса Цельсия, исходя из темпов вырубки лесов, говорится в докладе, в котором оцениваемый критический момент для Амазонии пересмотрен в сторону понижения.

Также вызывает беспокойство при дальнейшем повышении температуры угроза нарушения основного океанического течения, которое называется Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), которая обеспечивает мягкие зимы в Северной Европе.

Ученые нашли доказательства ослабления системы циркуляции океана: Гольфстрим на грани коллапса

"Изменения сейчас происходят быстро, к сожалению, в некоторых частях климата, в биосфере", - заявил эколог Тим Лентон из Эксетерского университета, ведущий автор доклада.

Позитивные признаки

Лентон отметил позитивные признаки в отношении постепенного отказа от ископаемого топлива, наиболее ответственного за изменение климата. Например, согласно данным некоммерческого аналитического центра Ember, в этом году впервые на возобновляемые источники пришлось больше электроэнергии, чем на уголь.

Производство возобновляемой энергии в мире впервые превзошло угольное

"Никто не хочет быть просто травмированным и бессильным, - сказал Лентон. - У нас все еще есть некоторая свобода действий".

На ноябрьской конференции COP30 ученые призвали страны работать над сокращением выбросов углерода, которые способствуют потеплению климата.

Ученые удивлены тем, насколько быстро происходят изменения в природе: согласно данным научных агентств ООН и ЕС, средняя глобальная температура уже выросла на 1,3-1,4 градуса по Цельсию по сравнению со средним показателем доиндустриальной эпохи.

Рекордно жаркие годы

Последние два года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений на Земле: морские волны жары привели к стрессу 84% рифов мира, вызвав их обесцвечивание, а в некоторых случаях и гибель. Коралловые рифы обеспечивают существование около четверти морских организмов.

Ученые предположили, что для восстановления кораллов мира нужно радикально усилить меры по борьбе с изменением климата, чтобы снизить температуру до уровня всего лишь на 1 градус Цельсия выше среднего показателя доиндустриальной эпохи.

"В новом докладе ясно показано, что с каждым годом масштабы и величина негативных последствий изменения климата увеличиваются", - заявил Пеп Канаделл, старший научный сотрудник Центра климатических исследований Австралийского института исследований климата (CSIRO).

Сейчас, как сообщается, мир находится на пути к потеплению примерно на 3,1 градуса Цельсия в этом столетии, исходя из политик стран.

Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA

Юлия Шрамко

Новости Мира Технологии Погода и окружающая среда
Электроэнергия
Reuters