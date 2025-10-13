Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые

Глобальное потепление приближается к опасному порогу раньше, чем ожидалось, и коралловые рифы по всему миру практически необратимо отмирают, что знаменует то, что ученые в понедельник назвали первой "переломной точкой" в коллапсе экосистем, вызванном изменением климата, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Предупреждение, содержащееся в докладе "Глобальные переломные точки" (Global Tipping Points), подготовленном 160 исследователями со всего мира и обобщающем новаторские научные достижения для оценки точек невозврата, появилось всего за несколько недель до климатического саммита COP30, который пройдет в этом году на окраине тропических лесов Амазонки.

Эта же система тропических лесов теперь находится под угрозой разрушения, как только средняя глобальная температура превысит всего 1,5 градуса Цельсия, исходя из темпов вырубки лесов, говорится в докладе, в котором оцениваемый критический момент для Амазонии пересмотрен в сторону понижения.

Также вызывает беспокойство при дальнейшем повышении температуры угроза нарушения основного океанического течения, которое называется Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), которая обеспечивает мягкие зимы в Северной Европе.

Ученые нашли доказательства ослабления системы циркуляции океана: Гольфстрим на грани коллапса

"Изменения сейчас происходят быстро, к сожалению, в некоторых частях климата, в биосфере", - заявил эколог Тим Лентон из Эксетерского университета, ведущий автор доклада.

Позитивные признаки

Лентон отметил позитивные признаки в отношении постепенного отказа от ископаемого топлива, наиболее ответственного за изменение климата. Например, согласно данным некоммерческого аналитического центра Ember, в этом году впервые на возобновляемые источники пришлось больше электроэнергии, чем на уголь.

Производство возобновляемой энергии в мире впервые превзошло угольное

"Никто не хочет быть просто травмированным и бессильным, - сказал Лентон. - У нас все еще есть некоторая свобода действий".

На ноябрьской конференции COP30 ученые призвали страны работать над сокращением выбросов углерода, которые способствуют потеплению климата.

Ученые удивлены тем, насколько быстро происходят изменения в природе: согласно данным научных агентств ООН и ЕС, средняя глобальная температура уже выросла на 1,3-1,4 градуса по Цельсию по сравнению со средним показателем доиндустриальной эпохи.

Рекордно жаркие годы

Последние два года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений на Земле: морские волны жары привели к стрессу 84% рифов мира, вызвав их обесцвечивание, а в некоторых случаях и гибель. Коралловые рифы обеспечивают существование около четверти морских организмов.

Ученые предположили, что для восстановления кораллов мира нужно радикально усилить меры по борьбе с изменением климата, чтобы снизить температуру до уровня всего лишь на 1 градус Цельсия выше среднего показателя доиндустриальной эпохи.

"В новом докладе ясно показано, что с каждым годом масштабы и величина негативных последствий изменения климата увеличиваются", - заявил Пеп Канаделл, старший научный сотрудник Центра климатических исследований Австралийского института исследований климата (CSIRO).

Сейчас, как сообщается, мир находится на пути к потеплению примерно на 3,1 градуса Цельсия в этом столетии, исходя из политик стран.

Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA