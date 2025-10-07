Производство возобновляемой энергии в мире впервые превзошло угольное

Ветряные и солнечные электростанции впервые в мире произвели больше электроэнергии, чем угольные, в этом году, что стало поворотным моментом для мировой энергосистемы, согласно исследованию, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В докладе климатического аналитического центра Ember говорится, что за первые шесть месяцев 2025 года возобновляемая энергетика опередила растущий спрос на электроэнергию в мире, что привело к небольшому снижению потребления угля и газа.

В первой половине года мир произвел почти на треть больше солнечной энергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что покрыло 83% прироста мирового спроса на электроэнергию. Рост ветроэнергетики составил чуть более 7%, что позволило возобновляемым источникам энергии впервые заменить ископаемое топливо.

Этот рубеж является "важным поворотным моментом", по словам Малгожаты Вятрос-Мотики, старшего аналитика по электроэнергетике Ember и автора доклада.

Она сказала: "Солнечная и ветровая энергетика сейчас развиваются достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на электроэнергию. Это знаменует начало перехода к чистой энергии, которая идет в ногу с ростом спроса".

Согласно отчету Ember, Китай и Индия в значительной степени ответственны за рост возобновляемых источников энергии, в отличие от США и Европы, которые в большей степени полагались на ископаемое топливо.

В отдельном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что к концу десятилетия мировая мощность возобновляемых источников энергии может более чем удвоиться, при этом ожидается, что 80% новых мощностей чистой энергии будет приходиться на солнечную энергетику.

Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА, заявил: "В ближайшие годы рост мировой мощности возобновляемых источников энергии будет определяться солнечной энергетикой, но также будут задействованы ветровая, гидроэнергетика, биоэнергетика и геотермальная энергия".

МЭА заявило, что Китай останется крупнейшим в мире рынком возобновляемых источников энергии по темпам роста, а Индия выйдет на второе место к концу десятилетия.

"Помимо роста на развитых рынках, ожидается резкий рост солнечной энергетики в таких странах, как Саудовская Аравия, Пакистан и ряд стран Юго-Восточной Азии", - добавил Бироль.

Китай увеличил производство возобновляемой энергии больше, чем остальные страны мира вместе взятые, что привело к снижению потребления ископаемого топлива на 2% в первой половине года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Ember.

За тот же период Индия увеличила производство возобновляемой энергии более чем в три раза по сравнению с ростом спроса на электроэнергию, который в этом году был значительно ниже, в результате чего потребление угля и газа сократилось на 3,1% и 34% соответственно.

Напротив, спрос на электроэнергию в США опережал рост сектора возобновляемых источников энергии, что привело к увеличению производства угля на 17% в первой половине года.

В ЕС спрос показал лишь скромный рост по сравнению с первой половиной прошлого года, но связанный с погодными условиями спад в ветро- и гидроэнергетике означал, что даже быстрорастущая солнечная энергетика не смогла предотвратить рост производства газа и угля на 14% и 1,1% соответственно.

Солнечная энергетика лидирует в производстве электроэнергии в ЕС, доля возобновляемых источников достигла 54%