Виробництво відновлюваної енергії у світі вперше перевершило вугільне

Вітрові та сонячні електростанції вперше у світі виробили більше електроенергії, ніж вугільні, цього року, що стало поворотним моментом для світової енергосистеми, згідно з дослідженням, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У доповіді кліматичного аналітичного центру Ember говориться, що за перші шість місяців 2025 року відновлювана енергетика випередила зростаючий попит на електроенергію у світі, що призвело до невеликого зниження споживання вугілля та газу.

У першій половині року світ виробив майже на третину більше сонячної енергії, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що покрило 83% приросту світового попиту на електроенергію. Зростання вітроенергетики становило трохи більше ніж 7%, що дозволило відновлюваним джерелам енергії вперше замінити викопне паливо.

Цей рубіж є "важливим поворотним моментом", за словами Малгожати Вятрос-Мотики, старшого аналітика з електроенергетики Ember та автора доповіді.

Вона сказала: "Сонячна та вітрова енергетика зараз розвиваються досить швидко, щоб задовольнити світовий попит, що росте, на електроенергію. Це знаменує початок переходу до чистої енергії, яка йде в ногу із зростанням попиту".

Згідно з звітом Ember, Китай та Індія значною мірою відповідальні за зростання відновлюваних джерел енергії, на відміну від США та Європи, які більшою мірою покладалися на викопне паливо.

В окремому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) наголошується, що до кінця десятиліття світова потужність відновлюваних джерел енергії може більш ніж подвоїтися, при цьому очікується, що 80% нових потужностей чистої енергії припадатиме на сонячну енергетику.

Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА, заявив: "Найближчими роками зростання світової потужності відновлюваних джерел енергії визначатиметься сонячною енергетикою, але також будуть задіяні вітрова, гідроенергетика, біоенергетика та геотермальна енергія".

МЕА заявило, що Китай залишиться найбільшим у світі ринком відновлюваних джерел енергії за темпами зростання, а Індія вийде на друге місце до кінця десятиліття.

"Окрім зростання на розвинених ринках, очікується різке зростання сонячної енергетики в таких країнах, як Саудівська Аравія, Пакистан і низка країн Південно-Східної Азії", - додав Біроль.

Китай збільшив виробництво відновлюваної енергії більше, ніж решта країн світу разом узятих, що призвело до зниження споживання викопного палива на 2% у першій половині року в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Ember.

За той же період Індія збільшила виробництво відновлюваної енергії більш ніж утричі порівняно зі зростанням попиту на електроенергію, який цього року був значно нижчим, внаслідок чого споживання вугілля та газу скоротилося на 3,1% та 34% відповідно.

Навпаки, попит на електроенергію у США випереджав зростання сектора відновлюваних джерел енергії, що призвело до збільшення виробництва вугілля на 17% у першій половині року.

У ЄС попит показав лише скромне зростання порівняно з першою половиною минулого року, але пов'язаний з погодними умовами спад у вітро- та гідроенергетиці означав, що навіть швидкозростаюча сонячна енергетика не змогла запобігти зростанню виробництва газу та вугілля на 14% та 1,1% відповідно.

Сонячна енергетика лідирує у виробництві електроенергії в ЄС, частка відновлюваних джерел сягнула 54%