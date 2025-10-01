Сонячна енергетика лідирує у виробництві електроенергії в ЄС, частка відновлюваних джерел сягнула 54%
У другому кварталі 2025 року відновлювані джерела енергії виробили 54% чистої електроенергії ЄС, що перевищує показник минулого року. Сонячна енергетика стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС у червні 2025 року.
Понад половину електроенергії Європейського Союзу (ЄС) у другому кварталі 2025 року було вироблено з відновлюваних джерел, і сонячна енергетика займає лідируючі позиції, пише УНН з посиланням на Electrek.
Згідно з новими даними Євростату, у другому кварталі 2025 року відновлювані джерела енергії виробили 54% чистої електроенергії ЄС, що вище за показник у 52,7% у річному обчисленні. Зростання було зумовлене переважно за рахунок сонячної енергетики, яка виробила 122 317 гігават-годин (ГВт-год) - майже 20% від загального обсягу виробництва електроенергії.
Червень 2025-го став знаменним місяцем: вперше сонячна енергетика стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС. Того місяця вона забезпечила 22% усієї електроенергії, потіснивши атомну (21,6%), вітрову (15,8%), гідроенергетику (14,1%) та природний газ (13,8%).
Деякі країни вже майже на 100% використовують відновлювані джерела енергії. Лідером стала Данія з вражаючою часткою відновлюваних джерел у чистому виробленні електроенергії у 94,7%, за нею прямують Латвія (93,4%), Австрія (91,8%), Хорватія (89,5%) та Португалія (85,6%). На іншому кінці спектру відстають Словаччина (19,9%), Мальта (21,2%) та Чехія (22,1%).
Загалом у 15 країнах ЄС частка поновлюваної генерації зросла порівняно з минулим роком. Найбільший приріст, в основному за рахунок зростання сонячної енергетики, був зафіксований у Люксембурзі (+13,5 процентних пункти) та Бельгії (+9,1 процентних пункти).
У ЄС сонячна енергія становила 36,8% від загального обсягу виробництва відновлюваної енергії, за нею йдуть вітроенергетика - 29,5%, гідроенергетика - 26%, біомаса - 7,3% та геотермальна енергія - 0,4%.
