Сонячна енергетика лідирує у виробництві електроенергії в ЄС, частка відновлюваних джерел сягнула 54%

Ексклюзив
14:16 • 954 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15966 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15897 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 39746 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30680 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48351 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
1 жовтня, 05:18 • 34764 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
1 жовтня, 07:33 • 35667 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
1 жовтня, 08:02 • 21200 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
1 жовтня, 08:09 • 27293 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58 • 21457 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями
13:07 • 10294 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
12:21 • 16285 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
11:02 • 13853 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
10:37 • 14936 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58 • 21615 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
1 жовтня, 07:33 • 35820 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
30 вересня, 18:48 • 25105 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
30 вересня, 14:16 • 28624 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
30 вересня, 09:59 • 38650 перегляди
Сонячна енергетика лідирує у виробництві електроенергії в ЄС, частка відновлюваних джерел сягнула 54%

Київ • УНН

 • 590 перегляди

У другому кварталі 2025 року відновлювані джерела енергії виробили 54% чистої електроенергії ЄС, що перевищує показник минулого року. Сонячна енергетика стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС у червні 2025 року.

Сонячна енергетика лідирує у виробництві електроенергії в ЄС, частка відновлюваних джерел сягнула 54%

Понад половину електроенергії Європейського Союзу (ЄС) у другому кварталі 2025 року було вироблено з відновлюваних джерел, і сонячна енергетика займає лідируючі позиції, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Згідно з новими даними Євростату, у другому кварталі 2025 року відновлювані джерела енергії виробили 54% чистої електроенергії ЄС, що вище за показник у 52,7% у річному обчисленні. Зростання було зумовлене переважно за рахунок сонячної енергетики, яка виробила 122 317 гігават-годин (ГВт-год) - майже 20% від загального обсягу виробництва електроенергії.

Червень 2025-го став знаменним місяцем: вперше сонячна енергетика стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС. Того місяця вона забезпечила 22% усієї електроенергії, потіснивши атомну (21,6%), вітрову (15,8%), гідроенергетику (14,1%) та природний газ (13,8%).

Деякі країни вже майже на 100% використовують відновлювані джерела енергії. Лідером стала Данія з вражаючою часткою відновлюваних джерел у чистому виробленні електроенергії у 94,7%, за нею прямують Латвія (93,4%), Австрія (91,8%), Хорватія (89,5%) та Португалія (85,6%). На іншому кінці спектру відстають Словаччина (19,9%), Мальта (21,2%) та Чехія (22,1%).

Загалом у 15 країнах ЄС частка поновлюваної генерації зросла порівняно з минулим роком. Найбільший приріст, в основному за рахунок зростання сонячної енергетики, був зафіксований у Люксембурзі (+13,5 процентних пункти) та Бельгії (+9,1 процентних пункти).

У ЄС сонячна енергія становила 36,8% від загального обсягу виробництва відновлюваної енергії, за нею йдуть вітроенергетика - 29,5%, гідроенергетика - 26%, біомаса - 7,3% та геотермальна енергія - 0,4%.

У блекауті в Іспанії та Португалії винуватять залежність від сонячної енергії - FT01.05.25, 16:34 • 12576 переглядiв

Юлія Шрамко

