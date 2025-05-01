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У блекауті в Іспанії та Португалії винуватять залежність від сонячної енергії - FT

Київ • УНН

 • 2318 перегляди

Експерти вважають, що іспанська електромережа не впоралася з великим обсягом сонячної енергії, що призвело до відключення 15 ГВт. Розглядається потреба у більшій кількості стабільних джерел енергії.

У блекауті в Іспанії та Португалії винуватять залежність від сонячної енергії - FT

Нездатність іспанської електромережі впоратися з надзвичайно високим обсягом поставок сонячної енергії стала ключовим фактором катастрофічного відключення електроенергії в понеділок, заявили колишні регулюючі органи та експерти, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Близько 55 відсотків постачання в Іспанії здійснювалося за рахунок сонячних джерел, коли 15 ГВт електроенергії відключилися від мережі всього п'ять секунд у понеділок вдень, що викликало широкомасштабне відключення енергосистем в Іспанії та Португалії.

Декілька європейських експертів заявили, що в Іспанії, схоже, не вистачило достатньої потужності (firm power) - легкодоступного, надійного джерела енергії з таких джерел, як викопне паливо або атомна енергія, яку можна зменшити або збільшити, - для включення, коли частота мережі різко впала о 12:33 за місцевим часом у понеділок. Частота, швидкість, з якою змінюється електричний струм, повинна підтримуватися стабільною, щоб мережа могла функціонувати.

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Іспанський мережевий оператор Red Eléctrica заявив, що досі не знає точну причину відключення. Генеральний директор Беатріс Корредор заперечувала, що відновлювані джерела "зробили систему вразливішою" в інтерв'ю El País у середу.

Але Андре Мерлен, засновник і колишній генеральний директор французького мережевого оператора RTE, сказав Financial Times: "Дві третини виробництва [електроенергія в Іспанії] складалися з неконтрольованих ресурсів. Ці неконтрольовані ресурси... не сприяють стабільності внутрішньої електричної системи".

Хорхе Санс, провідний колишній іспанський чиновник з енергетики та член правління Міжнародного енергетичного агентства, сказав іспанському телебаченню в середу ввечері, що надлишок електроенергії міг спочатку викликати проблему. Зазвичай мережевий оператор впорався б з цим, попросивши традиційні електростанції стримати свій виробіток, але це було неможливо, оскільки в мережі було так мало електростанцій, сказав Санс.

Це супроводжувалося б відключенням виробництва електроенергії, щоб уникнути пошкодження обладнання, що призвело б, своєю чергою, до відключення.

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Санс сказав: "Був дисбаланс постачання. [Оператору мережі] потрібно було скоротити подачу електроенергії, але коли він вдається до послуг фіксованих потужностей для зниження навантаження, він ледве може це зробити, тому що вони були ледь підключені".

Минулого місяця міністр транспорту Оскар Пуенте повідомив через свій акаунт X, що "надлишкова напруга в мережі" викликала збій, через який деякі високошвидкісні залізничні лінії вийшли з ладу на кілька годин.

Тим часом один енергетичний радник, близький до Європейської комісії, також сказав, що експерти вивчають, чи не вплинула висока залежність країни від відновлюваних джерел енергії та відсутність фіксованої потужності для балансування переривчастих поставок на відключення електроенергії.

Оператори мереж повинні постійно балансувати попит та пропозицію електроенергії, щоб підтримувати частоту мережі стабільною та уникати пошкодження обладнання чи вимкнень. Такої стабільності легше досягти за допомогою турбін, що працюють на викопному паливі, гідроелектростанцій або атомній енергії, ніж за допомогою відновлюваних технологій, таких як сонячна енергія. Частота мережі Іспанії різко впала нижче оптимального рівня 50 Гц о 12:33 за місцевим часом у понеділок.

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Залежність від сонячної енергії під час відключення призвела до критики Red Eléctrica. Зазвичай близько п'ятої частини постачання країни надходить із сонячної енергії.

Санс, колишній радник з питань переходу на альтернативну енергетику в іспанському уряді, сказав, що управління мережею було "поганим", оскільки не було заплановано достатньої кількості виробленої атомної, гідро- чи з викопного палива електроенергії для балансування системи. Із запланованих 26 ГВт постачання електроенергії в понеділок лише 5 ГВт надійшли з неперервних джерел.

Брюссельський радник вказав на власний річний звіт Red Eléctrica за 2024 рік, у якому йшлося про те, що відключення, викликані "високим проникненням відновлюваних джерел" без достатніх "необхідних технічних можливостей для адекватного реагування на порушення", становлять ризик для системи.

Мерлен був менш критичний щодо оператора, але сказав, що політика щодо відновлюваних джерел має бути переглянута у світлі інциденту. "Я не думаю, що іспанські чи португальські оператори погано керували. Простіше кажучи, нам потрібно бути обережними з політикою максимального розвитку та максимального використання переривчастої відновлюваної енергії на противагу більш традиційним засобам".

Деякі експерти кажуть, що причиною відключення міг стати каскад подій, а не одна проблема. "Зазвичай ми виявляємо кілька речей, які пішли не так одночасно", - сказав Крістіан Рубі, генеральний секретар галузевого органу Eurelectric.

Мерлен припустив, що першими відмовили сонячні електростанції. Він запропонував іншу теорію, ніж ідею Санса про надлишок сонячної енергії, припустивши, що сильна хмарність могла призвести до різкого падіння виробництва на деяких сонячних електростанціях, що вплинуло на частоту мережі.

Корредор з Red Eléctrica, яка перебуває під сильним тиском, адже у нею вимагають пояснити, що сталося, сказала, що компанія ще не визначила причину відключення та не може сказати, що за відключенням стоять сонячні електростанції. Вона сказала, що оператор спостерігав раптове відключення у південно-західному регіоні Іспанії, де розташовано багато сонячних електростанцій.

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Але вона розпочала жорсткий захист систем відновлюваних джерел енергії Іспанії та вказала на ненадійність інших джерел енергії, включаючи атомну. "[Відновлювані джерела] не є небезпечними технологіями. Доказом є те, що система працює з відновлюваними джерелами щодня... Неправда, що ширше проникнення відновлюваних джерел зробило систему вразливішою", - зазначила вона.

Окрім скорочення викидів вуглецю та виробництва ядерних відходів, мережа відновлюваних джерел енергії Іспанії сприяла зниженню цін на енергію в порівнянні з багатьма іншими європейськими країнами, тим самим допомагаючи промисловості та економічному зростанню.

Іспанський уряд Педро Санчеса розробив плани щодо збільшення виробництва відновлюваних джерел енергії до 80 відсотків від вироблення електроенергії до 2030 року порівняно з більш ніж половиною 2023 року.

Але Санчеса розкритикували опозиційні політики за плани поетапної відмови від дорогої атомної мережі Іспанії, і кілька експертів, включаючи Мерлена, виступили за ширше використання атомної енергії в Іспанії для забезпечення енергетичної безпеки.

Виконавчий голова Iberdrola Ігнасіо Галан заявив аналітикам у вівторок, що атомна енергетика є "найменш дорогим рішенням для забезпечення стабільності системи".

Іншим рішенням є прискорене розгортання акумуляторних технологій або систем зберігання або поліпшення зв'язків з іншими країнами для імпорту більшої кількості електроенергії.

"Наразі основним напрямом для країни має стати збільшення ємності сховищ", - сказав Пратикша Рамдас, аналітик Rystad Energy.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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