В Іспанії повідомили про 4 жертв блекауту: люди загинули через необережне поводження з вогнем
Київ • УНН
В Іспанії зафіксували чотири смерті внаслідок блекауту на Піренейському півострові. Одна людина загинула від пожежі, троє – від чадного газу.
В Іспанії зафіксували загибель чотирьох людей, які стали жертвами масштабного відключення електроенергії на Піренейсському півострові напередодні.
Про це повідомляє EuroNews з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Деталі
Інформація про перші жертви блекауту, що стався в Іспанії та Португалії 28 квітня, стала відома сьогодні. Як повідомила місцева влада Іспанії, одна людина загинула у Мадриді внаслідок пожежі, спричиненої свічкою. А в Табоаделі, Галісія, подружня пара та їхній син загинули від вдихання чадного газу.
Зникнення електропостачання порушило роботу транспорту, тисячі людей застрягли в тунелях метро. Підприємства передчасно закрилися, не виконавши плани, а люди на багато годин залишилися буз мобільного зв’язку.
Блекаут у Європі: Іспанія та Португалія оговтуються від масштабного збою в енергопостачанні29.04.25, 02:07 • 13613 переглядiв
Станом на тепер надзвичайний стан в Іспанії, оголошений вчора, скасовано в усіх регіонах, окрім Валенсії, де влада просила залишити його чинним, поки не вдасться відновити роботу всієї інфраструктури.
Нагадаємо
Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії, яке охопило більшу частину Піренейського півострова.