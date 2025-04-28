Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабне відключення електроенергії
Київ • УНН
В Іспанії оголошено надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії. Екстрена нарада уряду вирішує ситуацію, мільйони людей без світла.
Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії, яке охопило більшу частину Піренейського півострова. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У міністерстві додали, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього потребуватимуть. Наразі вже Мадрид, Андалусія та Екстемадура попросили, щоб центральний уряд узяв на себе контроль громадського порядку та інші функції.
Уряд країни скликав екстрену кризову нараду, щоб якомога швидше вирішити ситуацію.
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Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики та звичних сервісів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.
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