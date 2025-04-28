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Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабне відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 690 перегляди

В Іспанії оголошено надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії. Екстрена нарада уряду вирішує ситуацію, мільйони людей без світла.

Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабне відключення електроенергії

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії, яке охопило більшу частину Піренейського півострова. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У міністерстві додали, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього потребуватимуть. Наразі вже Мадрид, Андалусія та Екстемадура попросили, щоб центральний уряд узяв на себе контроль громадського порядку та інші функції.

Уряд країни скликав екстрену кризову нараду, щоб якомога швидше вирішити ситуацію.

Електропостачання в Іспанії та Португалії відновлять раніше, ніж за тиждень - CNN28.04.25, 18:30 • 2692 перегляди

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що мільйони людей в Іспанії, Португалії та деяких частинах південної Франції залишилися без електроенергії після "серйозного збою" в європейській електросистемі.

Нагадаємо

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики та звичних сервісів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.

Дипломати вже зв'язалися з урядами: Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу в подоланні енергокризи28.04.25, 20:53 • 2696 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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