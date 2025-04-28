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В Іспанії та Португалії масштабний блекаут: що відомо

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Масштабне відключення електроенергії сталося в Іспанії та Португалії. Світлофори згасли, системи метро зупинилися, а аеропорти припинили роботу через проблеми в європейській енергосистемі.

В Іспанії та Португалії масштабний блекаут: що відомо

В Іспанії та Португалії в понеділок сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Повідомлення свідчать про проблеми з європейською електромережею. Про це пише УНН з посиланням на Politico, BBC та Euronews.

Деталі

Відключення електроенергії було зареєстровано від Мадрида до Лісабона, на ранок понеділка значні частини Піренейського півострова залишилися без електроенергії.

Іспанський оператор мережі Red Eléctrica повідомляє, що відключення електроенергії відбуваються по всій країні.

У заяві на X іспанський оператор мережі Red Eléctrica повідомив, що було активовано протоколи для "відновлення електропостачання у співпраці з галузевими компаніями після відключення електроенергії, яке відбулося у системі півострова".

"Причини аналізуються, і всі ресурси спрямовуються на її усунення", - вказав оператор.

Світлофори погасли, і системи метрополітену зупинилися по всій Іспанії і Португалії, на тлі того, як електропостачання було раптово припинене близько 12:30 за місцевим часом.

"Для управління ситуацією [в Іспанії] був створений кризовий комітет. На цьому етапі поки що немає жодних доказів щодо причини масового відключення електроенергії. Кібератака не виключена, розслідування триває", - сказав чиновник, який проінформував про ситуацію в Іспанії.

Іспанська влада попросила жителів не дзвонити до служб екстреної допомоги для отримання інформації, попередивши, що телефонні центри вже перевантажені дзвінками.

Міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді залишився без електроенергії, також постраждали телекомунікації, а жителі обох країн заявили, що не мають доступу до мобільних мереж. Тим часом інші аеропорти по всьому регіону також зупинилися.

Багато пасажирів залишилися в метро столиць Іспанії та Португалії, а поїзди застрягли в тунелях між станціями, повідомляє Euronews Portugal.

Гра на тенісному турнірі Madrid Open призупинена, пише BBC.

За даними Expresso, португальський оператор E-Redes заявив, що відключення електроенергії сталося через проблему в європейській енергосистемі.

У Грузії вдруге за місяць стався блекаут19.04.25, 13:19 • 3580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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