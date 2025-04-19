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У Грузії вдруге за місяць стався блекаут

Київ • УНН

 • 780 перегляди

У Тбілісі та регіонах Грузії сталося масштабне відключення світла через аварію на ЛЕП "Кавкасіоні". Електропостачання поступово відновлюється, але інцидент торкнувся метро Тбілісі та енергосистеми Абхазії.

У Грузії вдруге за місяць стався блекаут

У Тбілісі та інших регіонах Грузії через аварію на лінії електропередачі було обмежено подачу електроенергії. Наразі світло вже з'явилося у більшої частини абонентів. Про це повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на "Державну електросистему Грузії", передає УНН.

Деталі

"Подачу електроенергії було обмежено в Тбілісі та регіонах Грузії через аварію на лінії електропередачі "Кавкасіоні". У компанії не уточнили причину відключення, додавши, що електропостачання поступово відновлюється. Наразі світло вже з'явилося у більшої частини абонентів", - пише видання.

Зазначається, що через аварійне відключення електроенергії перша лінія столичного метро у Грузії тимчасово не обслуговувала пасажирів, проте пізніше стало відомо, що метро відновило роботу у звичайному режимі.

Унаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної Абхазії.

Нагадаємо

У ніч на 9 квітня у Грузії вночі розпочалися несподівані відключення електроенергії - імовірною причиною називалася серйозна аварія.

Павло Башинський

Павло Башинський

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