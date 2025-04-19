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В Грузии второй раз за месяц произошел блэкаут

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В Тбилиси и регионах Грузии произошло масштабное отключение света из-за аварии на ЛЭП "Кавкасиони". Электроснабжение постепенно восстанавливается, но инцидент затронул метро Тбилиси и энергосистему Абхазии.

В Грузии второй раз за месяц произошел блэкаут

В Тбилиси и других регионах Грузии из-за аварии на линии электропередачи была ограничена подача электроэнергии. Сейчас свет уже появился у большей части абонентов. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на "Государственную электросистему Грузии", передает УНН.

Подробности

"Подача электроэнергии была ограничена в Тбилиси и регионах Грузии из-за аварии на линии электропередачи "Кавкасиони". В компании не уточнили причину отключения, добавив, что электроснабжение постепенно восстанавливается. Сейчас свет уже появился у большей части абонентов", - пишет издание.

Отмечается, что из-за аварийного отключения электроэнергии первая линия столичного метро в Грузии временно не обслуживала пассажиров, однако позже стало известно, что метро возобновило работу в обычном режиме.

В результате аварии была обесточена также энергосистема самопровозглашенной Абхазии.

Напомним

В ночь на 9 апреля в Грузии ночью начались неожиданные отключения электроэнергии - вероятной причиной называлась серьезная авария.

Павел Башинский

Павел Башинский

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