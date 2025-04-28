В Испании и Португалии масштабный блэкаут: что известно
Киев • УНН
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании и Португалии. Светофоры погасли, системы метро остановились, а аэропорты прекратили работу из-за проблем в европейской энергосистеме.
В Испании и Португалии в понедельник произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Сообщения свидетельствуют о проблемах с европейской электросетью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico, BBC и Euronews.
Детали
Отключение электроэнергии было зарегистрировано от Мадрида до Лиссабона, на утро понедельника значительные части Пиренейского полуострова остались без электроэнергии.
Испанский оператор сети Red Eléctrica сообщает, что отключения электроэнергии происходят по всей стране.
В заявлении на X испанский оператор сети Red Eléctrica сообщил, что были активированы протоколы для "восстановления электроснабжения в сотрудничестве с отраслевыми компаниями после отключения электроэнергии, которое произошло в системе полуострова".
"Причины анализируются, и все ресурсы направляются на ее устранение", - указал оператор.
Светофоры погасли, и системы метрополитена остановились по всей Испании и Португалии, на фоне того, как электроснабжение было внезапно прекращено около 12:30 по местному времени.
"Для управления ситуацией [в Испании] был создан кризисный комитет. На данном этапе пока что нет никаких доказательств относительно причины массового отключения электроэнергии. Кибератака не исключена, расследование продолжается", - сказал чиновник, который проинформировал о ситуации в Испании.
Испанские власти попросили жителей не звонить в службы экстренной помощи для получения информации, предупредив, что телефонные центры уже перегружены звонками.
Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроэнергии, также пострадали телекоммуникации, а жители обеих стран заявили, что не имеют доступа к мобильным сетям. Тем временем другие аэропорты по всему региону также остановились.
Многие пассажиры остались в метро столиц Испании и Португалии, а поезда застряли в туннелях между станциями, сообщает Euronews Portugal.
Игра на теннисном турнире Madrid Open приостановлена, пишет BBC.
По данным Expresso, португальский оператор E-Redes заявил, что отключение электроэнергии произошло из-за проблемы в европейской энергосистеме.
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