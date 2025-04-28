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Електропостачання в Іспанії та Португалії відновлять раніше, ніж за тиждень - CNN

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Перебої в електропостачанні в Іспанії та Португалії владнають швидше. REN спростувала інформацію про тижневе відновлення мережі, обіцяючи швидке вирішення.

Електропостачання в Іспанії та Португалії відновлять раніше, ніж за тиждень - CNN

Перебої електропостачання, з якими зіштовхнулися в Іспанії та Португалії мають владнати швидше, ніж як раніше повідомлялося, за тиждень. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, раніше зʼявилася інформація, що Національна енергетична мережа (REN) заявила, що "повна нормалізація мережі може тривати до тижня".

Повідомлялося, що перебої в постачанні електроенергії в Португалії сталися через збій в іспанській електромережі, пов'язаний з рідкісним атмосферним явищем".

Через екстремальні коливання температури у внутрішніх районах Іспанії виникли аномальні коливання в лініях дуже високої напруги (400 кВ), явище, відоме як атмосферна вібрація, викликана Ging. Ці коливання спричинили збої синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській взаємопов’язаній мережі. Через складність явища та необхідність відновлення балансу потоків електроенергії на міжнародному рівні, за оцінками, повна нормалізація мережі може зайняти до тижня 

- йдеться в повідомленні REN. 

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Однак у заяві, яку отримали CNN Portugal, "REN категорично спростовує інформацію анонімного джерела, поширену від імені компанії, згідно з якою нормалізація енергопостачання країни може тривати тиждень".

"РЕN підтверджує, що вже проводить операції, спрямовані на відновлення роботи національної електроенергетичної системи, перебіг яких буде оприлюднено офіційними каналами. Будь-яка інформація, надана іншими джерелами, має ігноруватися".

Розвідка Іспанії вважає, що блекаут у країні міг бути викликаний кібератакою - El Pais28.04.25, 17:14 • 11255 переглядiв

Як повідомляв SkyNews, прем'єр-міністр Португалії заявив, що немає жодних ознак того, що відключення було спричинене кібератакою.

Луїс Монтенегро додав, що вони спробують "відновити ситуацію найближчими годинами" і очікують вирішення ситуації сьогодні.

Нагадаємо 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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