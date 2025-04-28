Електропостачання в Іспанії та Португалії відновлять раніше, ніж за тиждень - CNN
Київ • УНН
Перебої в електропостачанні в Іспанії та Португалії владнають швидше. REN спростувала інформацію про тижневе відновлення мережі, обіцяючи швидке вирішення.
Перебої електропостачання, з якими зіштовхнулися в Іспанії та Португалії мають владнати швидше, ніж як раніше повідомлялося, за тиждень. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Зокрема, раніше зʼявилася інформація, що Національна енергетична мережа (REN) заявила, що "повна нормалізація мережі може тривати до тижня".
Повідомлялося, що перебої в постачанні електроенергії в Португалії сталися через збій в іспанській електромережі, пов'язаний з рідкісним атмосферним явищем".
Через екстремальні коливання температури у внутрішніх районах Іспанії виникли аномальні коливання в лініях дуже високої напруги (400 кВ), явище, відоме як атмосферна вібрація, викликана Ging. Ці коливання спричинили збої синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській взаємопов’язаній мережі. Через складність явища та необхідність відновлення балансу потоків електроенергії на міжнародному рівні, за оцінками, повна нормалізація мережі може зайняти до тижня
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Однак у заяві, яку отримали CNN Portugal, "REN категорично спростовує інформацію анонімного джерела, поширену від імені компанії, згідно з якою нормалізація енергопостачання країни може тривати тиждень".
"РЕN підтверджує, що вже проводить операції, спрямовані на відновлення роботи національної електроенергетичної системи, перебіг яких буде оприлюднено офіційними каналами. Будь-яка інформація, надана іншими джерелами, має ігноруватися".
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Як повідомляв SkyNews, прем'єр-міністр Португалії заявив, що немає жодних ознак того, що відключення було спричинене кібератакою.
Луїс Монтенегро додав, що вони спробують "відновити ситуацію найближчими годинами" і очікують вирішення ситуації сьогодні.
Нагадаємо
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.