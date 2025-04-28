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Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж - Галущенко

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Україна заявила про готовність допомогти європейським партнерам відновити стабільність енергомереж. Пропозиція включає обмін досвідом, набутим під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж - Галущенко

Україна заявила про готовність надати допомогу партнерам і союзникам у Європі для відновлення стабільної роботи енергетичних мереж. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook, пише УНН.

Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру 

- йдеться в дописі.

Нагадаємо 

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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