Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж - Галущенко
Київ • УНН
Україна заявила про готовність допомогти європейським партнерам відновити стабільність енергомереж. Пропозиція включає обмін досвідом, набутим під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Україна заявила про готовність надати допомогу партнерам і союзникам у Європі для відновлення стабільної роботи енергетичних мереж. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook, пише УНН.
Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.