Несекретна система ЦРУ була зламана в результаті кібератаки. Про це з посиланням на слова джерела, знайомого з інцидентом, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Злам не торкнувся жодної секретної інформації, і проблему вирішено, сказало джерело.

Злам торкнувся системи, що обробляє розвідувальну інформацію з відкритих джерел, що включає збирання та аналіз загальнодоступних даних з таких джерел, як інтернет, комерційні супутники та приватні брокери даних. Хоча інформація, як правило, є публічною або напівпублічною, інформація з відкритих джерел може дати аналітикам розвідки значну інформацію сама по собі або у поєднанні з інформацією, отриманою в межах секретних програм стеження.

Неясно, яка саме інформація була скомпрометована та хто несе за це відповідальність.

Про злом вперше повідомила газета The New York Times у вівторок, 24 листопада.

Не перший інцидент

Інцидент став відомим після серії вкрай серйозних збоїв у роботі систем, які стривожили багатьох американців. Внутрішня мережа Агентства національної безпеки США (NSA), яка використовується для передачі секретної інформації, минулого тижня на деякий час вийшла з ладу, а ФБР розслідує передбачуваний злам національної бази даних правоохоронних органів, яку вона підтримує.

Ці інциденти сталися після загальнонаціональної зупинки наземного сполучення, яке паралізувало авіаперевезення після того, як авіадиспетчери зіткнулися з труднощами у зв'язку з пілотами.

Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортах

Системи Apple, JP Morgan Chase та Microsoft також вийшли з ладу цього місяця.

Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні

Ці інциденти привернули увагу до вразливостей критичної інфраструктури, банківських систем та цифрових інструментів, якими щодня користуються мільйони людей.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє, що серія збоїв не є частиною скоординованої кібератаки, і направила директора Національної розвідки Джея Клейтона, щоб заспокоїти американців у своїх виступах у недільних ранкових програмах новин.

Клейтон заявив, що збої в основному пов'язані з поспішною заміною та оновленням систем, щоб випередити хакерів, які тепер мають складні інструменти штучного інтелекту для атак у безпрецедентних масштабах.