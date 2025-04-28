Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей - Галущенко
Киев • УНН
Украина заявила о готовности помочь европейским партнерам восстановить стабильность энергосетей. Предложение включает обмен опытом, приобретенным во время российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Украина заявила о готовности оказать помощь партнерам и союзникам в Европе для восстановления стабильной работы энергетических сетей. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, пишет УНН.
Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе. Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.