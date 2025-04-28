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Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей - Галущенко

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Украина заявила о готовности помочь европейским партнерам восстановить стабильность энергосетей. Предложение включает обмен опытом, приобретенным во время российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей - Галущенко

Украина заявила о готовности оказать помощь партнерам и союзникам в Европе для восстановления стабильной работы энергетических сетей. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, пишет УНН.

Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе. Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру 

- говорится в сообщении.

Напомним 

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.

Алина Волянская

Алина Волянская

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