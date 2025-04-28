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Розвідка Іспанії вважає, що блекаут у країні міг бути викликаний кібератакою - El Pais

Київ • УНН

 • 7616 перегляди

В Іспанії та Португалії стався наймасштабніший блекаут в історії, що паралізував інфраструктуру. Розслідується версія кібератаки, але офіційного підтвердження поки немає.

Розвідка Іспанії вважає, що блекаут у країні міг бути викликаний кібератакою - El Pais

Наймасштабніше за всю історію країни відключення електроенергії в Іспанії спричинило хаос. І хоча офіційних пояснень досі немає, Національний розвідувальний центр Іспанії CNI повідомив про можливість кібератаки. Португальський уряд також припустив можливість комп’ютерної атаки. Своєю чергою віцепрезидент Єврокомісії Тереза Рібера заявила, що немає ознак того, що блекаут у регіоні було спровоковано. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Збої в електриці паралізували нормальну роботу інфраструктури, мобільного зв’язку, доріг, вокзалів, аеропортів, підприємств і будівель. Також було повідомлено про сотні аварій з ліфтами. Лікарні не постраждали завдяки використанню генераторів.

Видання зазначає, що CNI вказує на можливість кібератаки, португальський уряд також припустив можливість комп’ютерної атаки.

"Подібного ніколи раніше не було, це абсолютно винятковий випадок", - заявили у відповідальній за підключення публічній компанії Red Eléctrica.

За словами керівника мережі, станом на 13:00 напруга почала поступово відновлюватися. Едуардо Прієто, директор служби експлуатації електромережі, підтвердив, що повне відновлення роботи займе від шести до десяти годин. Тобто, якщо все піде по плану, то між 21:00 та 1:00 вся країна буде зі світлом.

Віцепрезидент Єврокомісії Тереза Рібера заявила в Брюсселі, що після контактів з іспанською та португальською владою "немає жодних ознак того, що це було спровоковано".

Водночас за повідомленнями ЗМІ, на південному заході Франції електропостачання вже відновлено після відключення.

Раніше УНН писав, що у понеділок в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, яке залишило мільйони людей без електрики. Аеропорти регіону припинили роботу.

Також постраждали телекомунікації, а жителі обох країн заявили, що не мають доступу до мобільних мереж. Іспанський чиновник заявив, що триває розслідування причин блекауту. Не виключена і кібератака.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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