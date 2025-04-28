Электроснабжение в Испании и Португалии восстановят раньше, чем через неделю - CNN
Киев • УНН
Перебои в электроснабжении в Испании и Португалии уладят быстрее. REN опровергла информацию о недельном восстановлении сети, обещая быстрое решение.
Перебои электроснабжения, с которыми столкнулись в Испании и Португалии, должны быть улажены быстрее, чем как ранее сообщалось, за неделю. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В частности, ранее появилась информация, что Национальная энергетическая сеть (REN) заявила, что "полная нормализация сети может продолжаться до недели".
Сообщалось, что перебои в поставках электроэнергии в Португалии произошли из-за сбоя в испанской электросети, связанного с редким атмосферным явлением".
Из-за экстремальных колебаний температуры во внутренних районах Испании возникли аномальные колебания в линиях очень высокого напряжения (400 кВ), явление, известное как атмосферная вибрация, вызванная Ging. Эти колебания повлекли за собой сбои синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во всей европейской взаимосвязанной сети. Из-за сложности явления и необходимости восстановления баланса потоков электроэнергии на международном уровне, по оценкам, полная нормализация сети может занять до недели
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Однако в заявлении, которое получили CNN Portugal, "REN категорически опровергает информацию анонимного источника, распространенную от имени компании, согласно которой нормализация энергоснабжения страны может длиться неделю".
"РЭN подтверждает, что уже проводит операции, направленные на возобновление работы национальной электроэнергетической системы, ход которых будет обнародован официальными каналами. Любая информация, предоставленная другими источниками, должна игнорироваться".
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Как сообщал SkyNews, премьер-министр Португалии заявил, что нет никаких признаков того, что отключение было вызвано кибератакой.
Луис Монтенегро добавил, что они попытаются "восстановить ситуацию в ближайшие часы" и ожидают разрешения ситуации сегодня.
Напомним
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии.