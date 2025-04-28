Фон дер Ляєн: Єврокомісія допомагає у відновленні енергосистеми Піренейського півострова
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії. Комісія координуватиме зусилля з відновлення.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Єврокомісії допомогти у відновленні енергопостачання на Піренейському півострові після масштабного відключення електроенергії.
Про це вона зазначила у Х, пише УНН.
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Вона зазначила, що говорила з президентом Іспанії Педро Санчесом про відключення електроенергії на Піренейському півострові.
Я підтвердила, що Єврокомісія у моніторингу ситуації з національними та європейськими органами влади та нашою Координаційною групою з питань електроенергетики.Ми будемо координувати зусилля та обмінюватися інформацією, щоб допомогти відновити енергосистему, і домовилися залишатися в тісному контакті
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.
Зокрема, міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді залишився без електроенергії, також постраждали телекомунікації, а жителі обох країн заявили, що не мають доступу до мобільних мереж.