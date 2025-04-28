Фон дер Ляйен: Еврокомиссия помогает в восстановлении энергосистемы Пиренейского полуострова
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии. Комиссия будет координировать усилия по восстановлению.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии.
Об этом она отметила в Х, пишет УНН.
Детали
Она отметила, что говорила с президентом Испании Педро Санчесом об отключении электроэнергии на Пиренейском полуострове.
Я подтвердила, что Еврокомиссия в мониторинге ситуации с национальными и европейскими органами власти и нашей Координационной группой по вопросам электроэнергетики.Мы будем координировать усилия и обмениваться информацией, чтобы помочь восстановить энергосистему, и договорились оставаться в тесном контакте
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.
В частности, международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроэнергии, также пострадали телекоммуникации, а жители обеих стран заявили, что не имеют доступа к мобильным сетям.