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Фон дер Ляйен: Еврокомиссия помогает в восстановлении энергосистемы Пиренейского полуострова

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии. Комиссия будет координировать усилия по восстановлению.

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия помогает в восстановлении энергосистемы Пиренейского полуострова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии.

Об этом она отметила в Х, пишет УНН.

Детали

Она отметила, что говорила с президентом Испании Педро Санчесом об отключении электроэнергии на Пиренейском полуострове.

Я подтвердила, что Еврокомиссия в мониторинге ситуации с национальными и европейскими органами власти и нашей Координационной группой по вопросам электроэнергетики.Мы будем координировать усилия и обмениваться информацией, чтобы помочь восстановить энергосистему, и договорились оставаться в тесном контакте

-говорится в заметке.

Напомним

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.

В частности, международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроэнергии, также пострадали телекоммуникации, а жители обеих стран заявили, что не имеют доступа к мобильным сетям. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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