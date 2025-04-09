Тысячи людей в 40 городах Испании вышли на протесты, требуя снижения арендной платы на 50%, прекращения выселений и усиления контроля за рынком недвижимости. В Мадриде собралось более 15 тысяч протестующих.
Испания выделяет новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, включающий бронетехнику и боеприпасы. Страны также договорились об открытии «Центра единства» для украинских переселенцев в Испании.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Поддержка в размере 1 млрд евро будет предоставлена в 2025 году.
Президенты Литвы и Латвии, премьеры Эстонии, Испании и Канады, а также руководители ЕС прибыли в Киев 24 февраля. На вокзале их встретили Андрей Ермак и Андрей Сибига.
Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа хочет мира на основе международного порядка. На саммите в Париже будут обсуждать войну в Украине и архитектуру европейской безопасности.
В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.
Президент Украины провел разговор с Педро Санчесом по углублению двустороннего сотрудничества. Зеленский проинформировал о своей недавней беседе с Трампом и обсудил инициативы по поддержке украинцев.
Правительство Испании одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений зарплаты. Предложение должно пройти одобрение парламента, где уже возникли разногласия относительно его поддержки.
Испанское правительство планирует ввести налог до 100% на недвижимость для нерезидентов ЕС. Это одна из десяти мер для решения жилищного кризиса и обеспечения доступного жилья для граждан.
Министр обороны Польши поддерживает инициативу увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава уже выделяет 4,7% ВВП на оборону и призывает другие страны достичь этой цели в течение 10 лет.
Президент Украины провел телефонный разговор с Педро Санчесом по усилению ПВО и европейской интеграции. Стороны договорились о личной встрече и обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности.
Правительство Испании утвердило пакет помощи пострадавшим от наводнений регионам на сумму 10,6 млрд евро. Средства направят на восстановление инфраструктуры и помощь населению в 78 муниципалитетах.
Король Фелипе VI и королева Летисия посетили пострадавший от наводнения район Валенсии. Местные жители забросали их грязью и камнями, обвиняя в недостаточной помощи, полиция привлекла конных офицеров.
На западе Финляндии зафиксирован первый в истории ураган со скоростью ветра 33,5 м/с. Из-за стихии 17 тысяч домов остались без электричества, а метеорологи предупреждают о новом циклоне.
Правительство Испании направляет 5000 военных и 5000 полицейских и гвардейцев в регион Валенсия из-за катастрофических наводнений. Стихийное бедствие унесло жизни более 200 человек, разрушив дома и инфраструктуру.
В результате внезапных наводнений на востоке Испании погибло 158 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру Валенсии и затопило сельскохозяйственные угодья.
В Испании пенсионера приговорили к 18 годам заключения за отправку посылок со взрывчаткой в правительственные и дипломатические учреждения. Среди целей были премьер-министр и министр обороны Испании, посольства Украины и США в Мадриде, военно-воздушная база и производитель оружия.