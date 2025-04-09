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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27499 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Испании с 2018 года
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Премьер-министр Испании объявил о миллиардном пакете помощи для Украины

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Лидеры стран Балтии, Испании и Канады прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

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Украина заслуживает мира через силу - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.

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Саммит в Париже: премьер Испании Санчес подчеркнул важность мира для Украины

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа хочет мира на основе международного порядка. На саммите в Париже будут обсуждать войну в Украине и архитектуру европейской безопасности.

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Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине

В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.

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Зеленский обсудил с премьером Испании разговор с Трампом и сотрудничество с ним

Президент Украины провел разговор с Педро Санчесом по углублению двустороннего сотрудничества. Зеленский проинформировал о своей недавней беседе с Трампом и обсудил инициативы по поддержке украинцев.

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Испания готовит 100% налога на недвижимость для покупателей из-за пределов ЕС

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Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет - Минобороны Польши

Министр обороны Польши поддерживает инициативу увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава уже выделяет 4,7% ВВП на оборону и призывает другие страны достичь этой цели в течение 10 лет.

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Усиление украинской ПВО: Зеленский провел разговор с Премьером Испании

Президент Украины провел телефонный разговор с Педро Санчесом по усилению ПВО и европейской интеграции. Стороны договорились о личной встрече и обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности.

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Правительство Испании выделило более 10 млрд евро на помощь пострадавшим от наводнений регионам

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Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения

Король Фелипе VI и королева Летисия посетили пострадавший от наводнения район Валенсии. Местные жители забросали их грязью и камнями, обвиняя в недостаточной помощи, полиция привлекла конных офицеров.

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В Финляндии впервые зафиксировали ураган: без электричества остались более 17 тысяч домов

На западе Финляндии зафиксирован первый в истории ураган со скоростью ветра 33,5 м/с. Из-за стихии 17 тысяч домов остались без электричества, а метеорологи предупреждают о новом циклоне.

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Премьер Испании признал, что для борьбы с наводнениями сделано слишком мало, и отправил больше войск

Правительство Испании направляет 5000 военных и 5000 полицейских и гвардейцев в регион Валенсия из-за катастрофических наводнений. Стихийное бедствие унесло жизни более 200 человек, разрушив дома и инфраструктуру.

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Наводнение в Испании может стать самым масштабным в Европе за 50 лет: уже 158 жертв

В результате внезапных наводнений на востоке Испании погибло 158 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру Валенсии и затопило сельскохозяйственные угодья.

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74-летний испанец приговорен к 18 годам за рассылку взрывчатки, в том числе в посольство Украины в Мадриде

В Испании пенсионера приговорили к 18 годам заключения за отправку посылок со взрывчаткой в правительственные и дипломатические учреждения. Среди целей были премьер-министр и министр обороны Испании, посольства Украины и США в Мадриде, военно-воздушная база и производитель оружия.

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