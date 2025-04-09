Педро Санчес

74-летний испанец приговорен к 18 годам за рассылку взрывчатки, в том числе в посольство Украины в Мадриде

В Испании пенсионера приговорили к 18 годам заключения за отправку посылок со взрывчаткой в правительственные и дипломатические учреждения. Среди целей были премьер-министр и министр обороны Испании, посольства Украины и США в Мадриде, военно-воздушная база и производитель оружия.