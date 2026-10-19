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The Washington Post

Суд Испании разрешил экс-президенту Каталонии Пучдемону вернуться в страну без угрозы ареста

Киев • УНН

 • 3150 просмотра

Верховный суд Испании оставил в силе отмену ордера на арест Карлеса Пучдемона. Это открывает ему путь к возвращению.

Суд Испании разрешил экс-президенту Каталонии Пучдемону вернуться в страну без угрозы ареста

Верховный суд Испании оставил в силе решение об отмене ордера на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в изгнании почти десять лет после неудачной попытки добиться независимости региона. Это открывает ему путь к возвращению в Испанию. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Решение суда касается дела о референдуме о независимости Каталонии, который региональное правительство организовало в 2017 году вопреки позиции Мадрида.

После голосования центральные власти ввели прямое управление регионом, а Пучдемон уехал в Бельгию, где с тех пор и находится. В 2024 году он неожиданно появился в Барселоне, после чего полиция начала его поиски. Однако ему удалось бежать во Францию, прежде чем его задержали.

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В 2024 году социалистическое правительство Испании ввело амнистию для десятков каталонских политиков и активистов, причастных к движению за отделение региона. В то же время Верховный суд решил, что Пучдемон и несколько его соратников не должны подпадать под амнистию из-за обвинений в предполагаемых финансовых преступлениях, связанных с организацией референдума.

Ранее в этом месяце Конституционный суд отменил такое толкование. В понедельник Верховный суд также отклонил апелляцию ультраправой партии Vox против отмены национальных ордеров на арест Пучдемона и его бывших министров Луиса Пуча и Тони Комина.

Политическая ситуация в Каталонии

Пучдемона избрали депутатом Европейского парламента в 2019 году, а в 2024 году — в парламент Каталонии. Он возглавляет правоцентристскую партию «Вместе за Каталонию» (JxCat).

Несмотря на пребывание за границей, политик продолжал выступать за независимость региона и критиковать демократические институты Испании.

Когда именно Пучдемон может вернуться в Испанию, пока неизвестно.

Как отмечает издание, вопрос независимости Каталонии в настоящее время отошел на второй план испанской политики. Основное внимание уделяется жилищному кризису и иммиграции.

После выборов 2023 года парламентская поддержка партии Пучдемона сыграла важную роль в формировании левого правительства Испании во главе с Педро Санчесом. Однако в самой Каталонии позиции JxCat слабеют: часть ее избирателей переманивает ультраправая партия «Каталонский альянс», которая также поддерживает независимость региона.

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Ольга Розгон

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