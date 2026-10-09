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Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

У Греции и Испании есть ракеты Patriot PAC-2 с истекающим сроком годности. НАТО и ЕС призывают передать их Украине.

Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ
Фото: Hunini

Греция и Испания располагают запасами ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, срок годности которых истекает. Эти ракеты могли бы быть переданы Украине, но страны пока отказываются, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что Греция и Испания —  две страны НАТО — имеют одни из крупнейших в Европе запасов таких ракет, тогда как Киев настойчиво просит предоставить дополнительные средства защиты от планов россии осуществить самые жестокие за время войны массированные удары на большую дальность.

Украинские чиновники обнародовали информацию о перехваченных российских планах новой кампании, направленной на разрушение энергосистемы страны, целью которой является погрузить города во тьму и испытать стойкость населения в зимний период.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников предоставить больше ракет-перехватчиков для имеющихся у Украины американских комплексов Patriot — наиболее эффективных систем для сбивания вражеских боеголовок.

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Киев опасается, что российские войска могут применить тысячу ракет, беспилотников и авиабомб против электрических подстанций, гидро- и теплоэлектростанций, а также инфраструктуры трех действующих украинских атомных электростанций.

По словам Зеленского, Украине необходимо от 300 до 360 ракет-перехватчиков Patriot, чтобы выдержать российскую зимнюю кампанию.

Ввиду острой необходимости в обеспечении Украины необходимыми средствами усилия сосредоточились на том, чтобы побудить Грецию и Испанию передать часть своих запасов.

Представители НАТО и ЕС пытались убедить Грецию и Испанию передать Украине ракеты-перехватчики Patriot PAC-2, срок годности которых истекает.

Считается, что Греция имеет по меньшей мере 200 ракет Patriot PAC-2, срок эксплуатации которых (рассчитанный на 23 года) вскоре истекает.

Точное количество ракет в резерве Испании неизвестно, хотя в прошлом месяце министр иностранных дел этой страны объявил, что Мадрид передаст Киеву пять перехватчиков.

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Участники переговоров неохотно называют эти две страны публично, опасаясь испортить отношения с ними.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подняла этот вопрос во время переговоров в Ирландии в прошлом месяце, отметив: "Мы знаем, что некоторые страны имеют ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине".

Как сообщил изданию The Telegraph дипломатический источник, выбранный подход заключается в том, чтобы спросить Грецию и Испанию: "Как мы можем помочь вам принять это решение?"

"Было бы логично, если бы в Украину отправились по меньшей мере те ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает", — добавил собеседник.

Ракеты-перехватчики для систем Patriot, как и другие ракеты, имеют установленный срок хранения, в течение которого производитель гарантирует их эффективность.

Фабиан Гоффман, эксперт по ракетному вооружению из Университета Осло, отметил: "Производитель гарантирует, что ракета будет работать надлежащим образом в течение определенного времени. После завершения этого периода ракеты должны пройти повторную сертификацию.

Во время повторной сертификации заменяют компоненты, срок годности которых истек (например, аккумуляторы или ракетные двигатели), а также проверяют исправность остальных систем.

Разумеется, ​​ракеты могут функционировать и после истечения срока годности, однако в случае их отказа производитель не несет за это ответственности".

Украина получает 95% своих ракет для систем Patriot в рамках инициативы под руководством НАТО, предусматривающей использование европейских средств для непосредственной закупки этих перехватчиков в США.

Однако война с Ираном вызвала глобальный дефицит, который даже Вашингтону трудно преодолеть.

По некоторым оценкам, США и их союзники использовали по меньшей мере 800 ракет-перехватчиков Patriot в первые дни конфликта, вспыхнувшего в феврале.

В то время высокопоставленные украинские чиновники отмечали, что Киев получил лишь 600 таких ракет за четыре года.

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Ранее в этом году Воздушные силы Украины прекратили публиковать ежедневные данные о количестве перехваченных баллистических ракет на фоне всё более острого дефицита боеприпасов.

Анонимные источники, на которые ссылается газета The New York Times, предполагают, что запасы ракет Patriot в США могут составлять менее 1700 единиц.

Это вызвало вопросы относительно готовности Пентагона пополнять запасы Украины в условиях, когда США сами вовлечены в боевые действия против Ирана.

Издание The Telegraph обратилось за комментариями в министерства обороны Греции и Испании.

Антонина Туманова

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