Япония рассматривает передачу Украине ракет для Patriot, но есть важный нюанс

Япония рассматривает возможность передачи Украине зенитных ракет для систем Patriot, однако пока неизвестно, о каком именно типе боеприпасов идет речь. Вместо современных PAC-3 MSE Киев может получить более старые PAC-3 CRI, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

О возможности передачи ракет заявил бывший министр обороны Японии и депутат парламента Ицунори Онодэра. Главным препятствием остаются ограничения японского законодательства в отношении экспорта вооружений, которые в последние годы постепенно смягчаются.

Япония имеет 24 огневых подразделения Patriot и является одним из крупнейших эксплуатантов этих комплексов в мире. Кроме того, страна локализовала производство современных ракет PAC-3 MSE.

Какие ракеты может получить Украина

На вооружении Японии находятся PAC-3 MSE, более старые PAC-3 CRI и PAC-2 GEM. В Defense Express предполагают, что Токио может передать Украине именно PAC-3 CRI, оставив более новые PAC-3 MSE для собственных нужд.

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PAC-3 CRI предназначены, в частности, для перехвата баллистических целей. Более новые PAC-3 MSE обладают лучшей маневренностью и примерно на 50% большей дальностью полета благодаря модернизированному двигателю.

PAC-2 GEM также остаются на японских складах. Они менее эффективны против баллистических целей, но могут использоваться против самолетов и крылатых ракет.

Какие именно ракеты Япония в конечном итоге согласится передать Украине и когда это может произойти, пока неизвестно. Для поставок Токио также необходимо урегулировать законодательные ограничения на экспорт оружия.

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