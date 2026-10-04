Япония рассматривает передачу Украине ракет для Patriot, но есть важный нюанс
Киев • УНН
Токио рассматривает передачу Украине ракет Patriot, предположительно PAC-3 CRI. Для этого Японии необходимо преодолеть законодательные ограничения на экспорт оружия.
Япония рассматривает возможность передачи Украине зенитных ракет для систем Patriot, однако пока неизвестно, о каком именно типе боеприпасов идет речь. Вместо современных PAC-3 MSE Киев может получить более старые PAC-3 CRI, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
О возможности передачи ракет заявил бывший министр обороны Японии и депутат парламента Ицунори Онодэра. Главным препятствием остаются ограничения японского законодательства в отношении экспорта вооружений, которые в последние годы постепенно смягчаются.
Япония имеет 24 огневых подразделения Patriot и является одним из крупнейших эксплуатантов этих комплексов в мире. Кроме того, страна локализовала производство современных ракет PAC-3 MSE.
Какие ракеты может получить Украина
На вооружении Японии находятся PAC-3 MSE, более старые PAC-3 CRI и PAC-2 GEM. В Defense Express предполагают, что Токио может передать Украине именно PAC-3 CRI, оставив более новые PAC-3 MSE для собственных нужд.
Япония ввела новые санкции против рф - коснулось "теневого флота"02.10.26, 16:45 • 4826 просмотров
PAC-3 CRI предназначены, в частности, для перехвата баллистических целей. Более новые PAC-3 MSE обладают лучшей маневренностью и примерно на 50% большей дальностью полета благодаря модернизированному двигателю.
PAC-2 GEM также остаются на японских складах. Они менее эффективны против баллистических целей, но могут использоваться против самолетов и крылатых ракет.
Какие именно ракеты Япония в конечном итоге согласится передать Украине и когда это может произойти, пока неизвестно. Для поставок Токио также необходимо урегулировать законодательные ограничения на экспорт оружия.
Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины23.09.26, 04:17 • 23214 просмотров