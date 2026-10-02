Япония ввела новые санкции против рф - коснулось "теневого флота"

$44.830.1550.700.02
ukenru
14:16 • 2096 просмотра
"Финансового разрыва нет" - в ЕС сделали новое заявление относительно финансирования Украины
12:27 • 13106 просмотра
РФ планирует гибридные операции на территории ЕС и НАТО — в ГУР назвали вероятные цели и предупредили партнеров
12:14 • 13496 просмотра
Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту во время «желтой» тревоги — мэр Киева назвал условие
10:21 • 17245 просмотра
ЕС выделил Украине €2,9 млрд и подчеркнул своевременность реформ для новых выплат - Зеленский отреагировал
2 октября, 08:33 • 21603 просмотра
Зеленский сообщил, что путин снял ограничения на удары, и рф усилила атаки на гражданские цели - FT
Эксклюзив
2 октября, 08:25 • 19521 просмотра
Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут
2 октября, 08:09 • 16200 просмотра
Украина внесла на рассмотрение закон о нацменьшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет
2 октября, 06:52 • 20394 просмотра
До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT
2 октября, 06:37 • 17479 просмотра
Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку - WP
2 октября, 05:55 • 16136 просмотра
Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.9м/с
40%
762мм
Популярные новости
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 30618 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 36251 просмотра
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo2 октября, 08:29 • 25007 просмотра
Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном10:25 • 17434 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться10:40 • 18220 просмотра
публикации
Откаты через благотворительные фонды: БЭБ расследует аферу при закупке медоборудования, в которой фигурирует НМУ им. Богомольца12:36 • 10801 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться10:40 • 18311 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 36370 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 30713 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 58659 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Канье Уэст
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Беларусь
Волынская область
Реклама
УНН Lite
В Каире закрасили мурал с темнокожими Тутанхамоном и Нефертити14:15 • 1678 просмотра
В рф отменили концерты Канье Уэста с аншлагами из-за жалоб на шоу и «прославления Гитлера»13:15 • 5438 просмотра
Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном10:25 • 17526 просмотра
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo2 октября, 08:29 • 25094 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 36370 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Бильд
Старлинк
Техника

Япония ввела новые санкции против рф - коснулось "теневого флота"

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Япония расширила санкции против России, заморозив активы 42 человек и ограничив операции с 35 судами. Также запрещён экспорт в адрес четырёх компаний.

Япония ввела новые санкции против рф - коснулось "теневого флота"

Япония заявила о введении дополнительных экономических санкций против россии из-за её вторжения в Украину, которые в том числе коснутся 35 судов "теневого флота". Об этом сообщили в МИД Японии 2 октября, пишет УНН.

Детали

"Принимая во внимание текущую международную ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленного на решение этой проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле на основании решения кабинета министров "Замораживание активов физических и юридических лиц Российской Федерации и другие меры" (по состоянию на 2 октября 2026 года)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, речь в том числе идёт о:

  • мерах по замораживанию активов. Ограничения на платежи и операции с капиталом вступят в силу для юридических и физических лиц Российской Федерации (33 юридических и 9 физических лиц);
    • запрете на экспорт определённым субъектам хозяйствования стран, помимо российской федерации и республики беларусь. Будет введён запрет на экспорт четырём конкретным субъектам хозяйствования стран, помимо рф и рб;
      • ограничениях на операции по предоставлению услуг определённым судам. Ограничения на операции по предоставлению услуг и операции с капиталом вступят в силу для 35 конкретных судов;
        • запрете на экспорт в российскую федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала россии.

          Как отмечает Nippon, санкции в том числе направлены против 35 судов так называемого теневого флота, перевозящих российскую нефть и помогающих москве обходить санкции, и это первый случай, когда правительство Японии ввело санкции против судов. В частности, это ограничит предоставление таких услуг, как ремонт и страхование, для судов, находящихся под санкциями.

          Кроме того, как сообщается, чтобы противодействовать попыткам обойти санкции через третьи страны, Япония недавно запретила экспорт четырём организациям в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах.

          Британия ввела новые санкции против рф - в списке суда "теневого флота", пропагандисты и причастные к пыткам01.10.26, 14:05 • 4122 просмотра

          Юлия Шрамко

          ПолитикаНовости Мира
          Санкции
          Война в Украине
          Беларусь
          Объединенные Арабские Эмираты
          Япония
          Турция
          Украина