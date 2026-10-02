Япония ввела новые санкции против рф - коснулось "теневого флота"
Киев • УНН
Япония расширила санкции против России, заморозив активы 42 человек и ограничив операции с 35 судами. Также запрещён экспорт в адрес четырёх компаний.
Япония заявила о введении дополнительных экономических санкций против россии из-за её вторжения в Украину, которые в том числе коснутся 35 судов "теневого флота". Об этом сообщили в МИД Японии 2 октября, пишет УНН.
Детали
"Принимая во внимание текущую международную ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленного на решение этой проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле на основании решения кабинета министров "Замораживание активов физических и юридических лиц Российской Федерации и другие меры" (по состоянию на 2 октября 2026 года)", — говорится в сообщении.
Как сообщается, речь в том числе идёт о:
- мерах по замораживанию активов. Ограничения на платежи и операции с капиталом вступят в силу для юридических и физических лиц Российской Федерации (33 юридических и 9 физических лиц);
- запрете на экспорт определённым субъектам хозяйствования стран, помимо российской федерации и республики беларусь. Будет введён запрет на экспорт четырём конкретным субъектам хозяйствования стран, помимо рф и рб;
- ограничениях на операции по предоставлению услуг определённым судам. Ограничения на операции по предоставлению услуг и операции с капиталом вступят в силу для 35 конкретных судов;
- запрете на экспорт в российскую федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала россии.
Как отмечает Nippon, санкции в том числе направлены против 35 судов так называемого теневого флота, перевозящих российскую нефть и помогающих москве обходить санкции, и это первый случай, когда правительство Японии ввело санкции против судов. В частности, это ограничит предоставление таких услуг, как ремонт и страхование, для судов, находящихся под санкциями.
Кроме того, как сообщается, чтобы противодействовать попыткам обойти санкции через третьи страны, Япония недавно запретила экспорт четырём организациям в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах.
Британия ввела новые санкции против рф - в списке суда "теневого флота", пропагандисты и причастные к пыткам01.10.26, 14:05 • 4122 просмотра