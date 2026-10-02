Япония ввела новые санкции против рф - коснулось "теневого флота"

Япония заявила о введении дополнительных экономических санкций против россии из-за её вторжения в Украину, которые в том числе коснутся 35 судов "теневого флота". Об этом сообщили в МИД Японии 2 октября, пишет УНН.

Детали

"Принимая во внимание текущую международную ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленного на решение этой проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле на основании решения кабинета министров "Замораживание активов физических и юридических лиц Российской Федерации и другие меры" (по состоянию на 2 октября 2026 года)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, речь в том числе идёт о:

мерах по замораживанию активов. Ограничения на платежи и операции с капиталом вступят в силу для юридических и физических лиц Российской Федерации (33 юридических и 9 физических лиц);

запрете на экспорт определённым субъектам хозяйствования стран, помимо российской федерации и республики беларусь. Будет введён запрет на экспорт четырём конкретным субъектам хозяйствования стран, помимо рф и рб;

ограничениях на операции по предоставлению услуг определённым судам. Ограничения на операции по предоставлению услуг и операции с капиталом вступят в силу для 35 конкретных судов;

запрете на экспорт в российскую федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала россии.

Как отмечает Nippon, санкции в том числе направлены против 35 судов так называемого теневого флота, перевозящих российскую нефть и помогающих москве обходить санкции, и это первый случай, когда правительство Японии ввело санкции против судов. В частности, это ограничит предоставление таких услуг, как ремонт и страхование, для судов, находящихся под санкциями.

Кроме того, как сообщается, чтобы противодействовать попыткам обойти санкции через третьи страны, Япония недавно запретила экспорт четырём организациям в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах.

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