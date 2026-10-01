Британия ввела новые санкции против рф - в списке суда "теневого флота", пропагандисты и причастные к пыткам
Киев • УНН
Лондон добавил в санкционный список 23 человека и организации, а также 8 судов. Ограничения направлены против финансирования агрессии, дезинформации и репрессий.
Великобритания объявила о новом пакете из 31 санкционной меры против россии, направленном против источников финансирования войны путина, в том числе против судов так называемого "теневого флота" СПГ, пропагандистов и лиц, причастных к пыткам мирного населения и принудительной идеологической обработке детей. Об этом сообщили в британском МИД 1 октября, пишет УНН.
Детали
Лондон сообщил, что новый пакет санкций призван ограничить финансирование российской агрессии против Украины, подорвать деятельность сетей дезинформации и привлечь к ответственности лиц, виновных в пытках украинских гражданских лиц и депортации украинских детей.
"После проведения в начале этого месяца фиктивных выборов на временно оккупированных территориях Украины Великобритания принимает решительные меры в отношении лиц и организаций, которые подрывали территориальную целостность Украины и были причастны к нарушениям прав человека", — говорится в заявлении.
Кто попал под санкции
Как сообщается, среди тех, кто попал под санкции:
- восемь лиц, причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с украинскими мирными жителями. Эти преступления являются частью более широкой системы репрессий на оккупированных россией территориях, где в отношении украинских мирных жителей также применяются насильственные исчезновения и отказ в доступе к правосудию;
- еще семь человек включены в санкционный список за участие в идеологической обработке и милитаризации украинских детей, включая тех, кто был депортирован российскими властями. По оценкам, около 6000 украинских детей были насильно перемещены в сеть печально известных так называемых лагерей «перевоспитания». Миллионы украинских детей, проживающих на территориях, находящихся под российской оккупацией, подвергаются воздействию кремлевских пропагандистских программ;
- кроме того, российские власти пытаются создать новый опасный «теневой флот» для обхода санкций и сохранения доходов от экспорта газа. Под сегодняшние санкции подпадают несколько судов, приобретенных для поддержки этих усилий, включая суда, введенные в эксплуатацию только в июле этого года. Вводя санкции против этих судов, Великобритания усиливает давление на сектор, который российские власти рассматривают как один из ключевых источников будущих доходов;
- сегодняшний пакет санкций затрагивает семь лиц, в том числе четырех граждан Грузии, причастных к распространению дезинформации российского режима — от попыток легитимизировать российскую оккупацию украинских территорий до работы в назначенных Россией органах власти на оккупированной территории Южной Осетии.
Всего санкционный пакет включает 23 физических и юридических лица, а также восемь судов.
В отношении 23 физических и юридических лиц вводятся санкции, предусматривающие замораживание активов, ограничения на предоставление трастовых услуг и запрет на занятие должностей директоров компаний. Физическим лицам также будет запрещен въезд в Великобританию. В отношении восьми судов вводятся ограничения в сфере судоходства и торговли. Под санкции подпадают три судна "теневого флота", два судна, оказывавшие им бункеровочные услуги, а также три российских судна ледового класса.
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