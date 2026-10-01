Британія запровадила нові санкції проти рф - у списку судна "тіньового флоту", пропагандисти та причетні до тортур
Київ • УНН
Лондон додав до санкцій 23 особи й організації та 8 суден. Обмеження спрямовані на фінансування агресії, дезінформацію й репресії.
Велика Британія оголосила про новий пакет із 31 санкційного заходу проти росії, спрямований проти джерел фінансування війни путіна, у тому числі проти суден так званого "тіньового флоту" СПГ, пропагандистів та осіб, причетних до тортур мирного населення та примусової ідеологічної обробки дітей. Про це повідомили у британському МЗС 1 жовтня, пише УНН.
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Лондон повідомив, що новий пакет санкцій покликаний обмежити фінансування російської агресії проти України, підірвати діяльність мереж дезінформації та притягнути до відповідальності осіб, винних у тортурах українських цивільних осіб та депортації українських дітей.
"Після проведення на початку цього місяця фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях України Велика Британія вживає рішучих заходів щодо осіб та організацій, які підривали територіальну цілісність України та були причетні до порушень прав людини", - ідеться у заяві.
Хто потрапив під санкції
Як повідомляється, серед введених під санкції:
- вісім осіб, причетних до довільних затримань, тортур та жорстокого поводження з українськими мирними жителями. Ці злочини є частиною ширшої системи репресій на окупованих росією територіях, де стосовно українських мирних жителів також застосовуються насильницькі зникнення та відмова у доступі до правосуддя;
- ще семеро людей включені до санкційного списку за участь в ідеологічній обробці та мілітаризації українських дітей, включаючи тих, хто був депортований російською владою. За оцінками, близько 6000 українських дітей були насильно переміщені в мережу сумнозвісних так званих таборів «перевиховання». Мільйони українських дітей, які проживають на територіях, що знаходяться під російською окупацією, зазнають впливу кремлівських пропагандистських програм;
- окрім того, російська влада намагається створити новий небезпечний «тіньовий флот» для обходу санкцій та збереження доходів від експорту газу. Під сьогоднішні санкції підпадають кілька суден, придбаних для підтримки цих зусиль, включаючи судна, введені в експлуатацію лише у липні цього року. Вводячи санкції проти цих судів, Велика Британія посилює тиск на сектор, який російська влада розглядає як одне з ключових джерел майбутніх доходів;
- сьогоднішній пакет санкцій торкається семи осіб, у тому числі чотирьох громадян Грузії, причетних до поширення дезінформації російського режиму, починаючи від спроб легітимізувати російську окупацію українських територій та закінчуючи роботою в призначених росією органах влади на окупованій території Південної Осетії.
Загалом санкційний пакет включає 23 фізичні та юридичні особи, а також вісім суден.
Щодо 23 фізичних та юридичних осіб запроваджуються санкції, що передбачають заморожування активів, обмеження на надання трастових послуг та заборону на зайняття посад директорів компаній. Фізичним особам також буде заборонено в'їзд до Великої Британії. Щодо восьми суден запроваджуються обмеження у сфері судноплавства та торгівлі. Під санкції підпадають три судна "тіньового флоту", два судна, що надавали їм бункерувальні послуги, а також три російські судна льодового класу.
Група конгресменів США закликала Трампа не послаблювати санкції проти рф та застосувати "закон Грема"30.09.26, 17:22 • 4432 перегляди