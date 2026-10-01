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Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны

Киев • УНН

 • 10106 просмотра

Шведские ВВС готовят переход к наступательным действиям в случае атаки России. Gripen смогут действовать с рассредоточенных позиций в Балтийском регионе.

Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны

В случае нападения России Швеция больше не будет ограничиваться лишь обороной. Об этом заявил начальник Центра ведения воздушной войны ВВС королевства полковник Карл Бергквист, сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

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По его словам, новая концепция предусматривает переход к наступательным действиям и поражение целей в глубине территории противника.

Если Россия будет атаковать, Путин больше не сможет рассчитывать на то, что мы просто попытаемся парировать его удары. Новый план ВВС по ведению воздушной войны заключается в переходе в наступление — и нанесении ударов по целям глубоко внутри России

— сказал шведский военный.

Как отметил полковник, потенциальный агрессор должен понимать, что война не останется на территории Швеции.

Издание добавляет, что одним из преимуществ королевства является его географическое расположение: близость к Балтийскому региону позволяет быстрее реагировать на угрозы, а возможность использовать истребители Gripen с рассредоточенных позиций повышает устойчивость авиации и создает дополнительные сложности для противника.

Напомним

Швеция и Франция подписали соглашение о поставке четырех военных кораблей для усиления обороны скандинавской страны.

Почему для Украины важно, что Швеция впервые запустила Taurus с истребителя Gripen C23.08.26, 06:15 • 6017 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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