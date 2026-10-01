Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны

В случае нападения России Швеция больше не будет ограничиваться лишь обороной. Об этом заявил начальник Центра ведения воздушной войны ВВС королевства полковник Карл Бергквист, сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

По его словам, новая концепция предусматривает переход к наступательным действиям и поражение целей в глубине территории противника.

Если Россия будет атаковать, Путин больше не сможет рассчитывать на то, что мы просто попытаемся парировать его удары. Новый план ВВС по ведению воздушной войны заключается в переходе в наступление — и нанесении ударов по целям глубоко внутри России