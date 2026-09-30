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В Закарпатье фура протаранила четыре легковых автомобиля возле КПП пограничников, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Возле Тячева грузовик протаранил четыре легковушки. Водитель ВАЗа погиб, двое человек получили травмы и были госпитализированы.

В Закарпатье фура протаранила четыре легковых автомобиля возле КПП пограничников, есть погибший и раненые

В Закарпатской области фура протаранила четыре легковых автомобиля, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили травмы. Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области, передаёт УНН

Сегодня в 16:28 в полицию поступило сообщение о попутном столкновении пяти транспортных средств возле контрольно-пропускного пункта ГПСУ, установленного на въезде в город Тячев. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила предварительные обстоятельства. В настоящее время известно, что водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего въехал в стоявший впереди автомобиль "ВАЗ". Далее по инерции произошло столкновение с автомобилями Volkswagen, Honda и Ford. От полученных травм на месте погиб 55-летний водитель автомобиля "ВАЗ". Двое людей из автомобиля Honda, в возрасте 67 и 54 лет, получили травмы и были госпитализированы. Другие участники ДТП значительных повреждений не получили 

- говорится в сообщении. 

В настоящее время на месте уже завершены первоочередные следственные действия. Сведения по факту ДТП следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителей транспортных средств освидетельствовали — за рулём они были трезвыми. В настоящее время решается вопрос о задержании 48-летнего водителя грузовика в порядке статьи 208 УПК Украины. Расследование продолжается.

Напомним 

В Одессе произошла масштабная ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали двое полицейских и трое военнослужащих ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению. 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Закарпатская область
Volkswagen
Государственная пограничная служба Украины
Одесса