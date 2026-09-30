На Закарпатті фура протаранила чотири легкові автомобілі біля КПП прикордонників, є загиблий і поранені
Київ • УНН
Біля Тячева вантажівка протаранила чотири легковики. Водій ВАЗ загинув, двоє людей травмовані та госпіталізовані.
У Закарпатській області фура протаранила чотири легкові автомобілі, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Закарпатської області, передає УНН.
Сьогодні о 16:28 до поліції надійшло повідомлення про попутне зіткнення пʼяти транспортних засобів біля контрольно-пропускного пункту ДПСУ, що встановлений на вʼїзді в місто Тячів. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила попередні обставини. Наразі відомо, що водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого вʼїхав у попереду стоячий автомобіль "ВАЗ". Далі по інерції відбулося зіткнення з автівками Volkswagen, Honda та Ford. Від отриманих травм на місці загинув 55-річний водій автівки "ВАЗ". Двоє людей з автомобіля Honda, віком 67 та 54 роки, отримали травми та були госпіталізовані. Інші учасники ДТП не отримали значних ушкоджень
Наразі на місці вже завершено першочергові слідчі дії. Відомості за фактом ДТП слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Водіїв транспортних засобів освідували – за кермом вони були тверезими. Наразі вирішується питання щодо затримання 48-річного водія вантажівки у порядку статті 208 КПК України. Розслідування триває.
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