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На Закарпатті фура протаранила чотири легкові автомобілі біля КПП прикордонників, є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 3100 перегляди

Біля Тячева вантажівка протаранила чотири легковики. Водій ВАЗ загинув, двоє людей травмовані та госпіталізовані.

На Закарпатті фура протаранила чотири легкові автомобілі біля КПП прикордонників, є загиблий і поранені

У Закарпатській області фура протаранила чотири легкові автомобілі, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Закарпатської області, передає УНН

Сьогодні о 16:28 до поліції надійшло повідомлення про попутне зіткнення пʼяти транспортних засобів біля контрольно-пропускного пункту ДПСУ, що встановлений на вʼїзді в місто Тячів. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила попередні обставини. Наразі відомо, що водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого вʼїхав у попереду стоячий автомобіль "ВАЗ". Далі по інерції відбулося зіткнення з автівками Volkswagen, Honda та Ford. Від отриманих травм на місці загинув 55-річний водій автівки "ВАЗ". Двоє людей з автомобіля Honda, віком 67 та 54 роки, отримали травми та були госпіталізовані. Інші учасники ДТП не отримали значних ушкоджень 

- йдеться у повідомленні. 

Наразі на місці вже завершено першочергові слідчі дії. Відомості за фактом ДТП слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водіїв транспортних засобів освідували – за кермом вони були тверезими. Наразі вирішується питання щодо затримання 48-річного водія вантажівки у порядку статті 208 КПК України. Розслідування триває.

Нагадаємо 

В Одесі сталась масштабна ДТП з участі п'яти авто, постраждали двоє поліцейських та троє військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи оповіщення. 

Павло Башинський

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
ТЦК та СП
Національна поліція України
Закарпатська область
Volkswagen
Державна прикордонна служба України
Одеса