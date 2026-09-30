Комитет ВР поддержал законопроект о единой социальной помощи семьям с низкими доходами

Комитет Верховной рады поддержал законопроект о Базовой социальной помощи (БСП) и рекомендовал его ко второму чтению. Об этом сообщает Министерство социальной политики, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что документ закладывает нормативную базу для фундаментальной реформы системы государственных выплат и создания единого адресного инструмента финансовой поддержки украинских семей.

Одобрение законопроекта профильным комитетом — важный шаг к окончательному принятию изменений. Министерство также присоединилось к доработке законопроекта, чтобы БСП стала действенным трамплином для семей: с единой выплатой, необходимыми соцуслугами и шансом вернуться к стабильности — отметила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Инна Солодкая.

Что такое БСП

Базовая социальная помощь — это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом. Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением:

социальными услугами;

кейс-менеджментом;

помощью в трудоустройстве.

Главная цель — помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.

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Ключевые изменения:

помощь рассчитывается на семью с учетом среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения членов семьи, а не назначается отдельно каждому из них;

размер БСП рассчитывается индивидуально для каждой семьи — как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом;

законопроект сочетает денежную поддержку с социальными услугами и мерами содействия занятости;

социальный менеджер поможет оценить потребности и организовать ведение случая или персонализированную поддержку для неработающих трудоспособных членов семьи.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал прожиточный минимум исключительно расчетным показателем. По его словам, необходимо отвязать выплаты от размера прожиточного минимума.

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