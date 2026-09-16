Марченко: прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності

В Україні прожитковий мінімум не відповідає реальності, а вижити на закладену суму практично неможливо. Про це під час представлення проєкту держбюджету у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, сьогоднішній розмір прожиткового мінімуму є суто розрахунковим показником і не відображає справжніх потреб громадян.

На цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити неможливо. Тому він не відповідає дійсності. Ключове завдання - відв’язати виплати від розміру прожиткового мінімуму. Тоді нам буде простіше показати його фактичний розмір і на нього орієнтуватися - заявив очільник Мінфіну.

Додатково

Загальний показник прожиткового мінімуму в Україні у 2026 році становить 3 209 гривень на одну особу на місяць.

Розміри за соціально-демографічними групами

Працездатні особи: 3 328 гривень;

Особи, які втратили працездатність (пенсіонери): 2 595 гривень;

Діти віком до 6 років: 2 817 гривень;

Діти віком від 6 до 18 років: 3 512 гривень.

Водночас Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету на 2027 рік планує встановити мінімальну зарплату на рівні 9 546 гривень, що на 899 гривень більше, ніж у цьому році.

Держбюджет-2027: що відомо про проєкт, поданий до Верховної Ради