Марченко: прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности

В Украине прожиточный минимум не соответствует действительности, а выжить на заложенную сумму практически невозможно. Об этом во время представления проекта государственного бюджета в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

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По словам министра, сегодняшний размер прожиточного минимума является исключительно расчетным показателем и не отражает реальные потребности граждан.

На эту сумму средств можно только жить, выживать, да и то, наверное, выжить невозможно. Поэтому он не соответствует действительности. Ключевая задача — отвязать выплаты от размера прожиточного минимума. Тогда нам будет проще показать его фактический размер и ориентироваться на него — заявил глава Минфина.

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Общий показатель прожиточного минимума в Украине в 2026 году составляет 3 209 гривен на одного человека в месяц.

Размеры по социально-демографическим группам

Трудоспособные лица: 3 328 гривен;

Лица, утратившие трудоспособность (пенсионеры): 2 595 гривен;

Дети в возрасте до 6 лет: 2 817 гривен;

Дети в возрасте от 6 до 18 лет: 3 512 гривен.

В то же время Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2027 год планирует установить минимальную зарплату на уровне 9 546 гривен, что на 899 гривен больше, чем в этом году.

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