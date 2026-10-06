Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Киев • УНН
Швеция заменит Нидерланды и развернет в Польше системы Patriot и около 100 военнослужащих. Цель — защита логистического хаба НАТО.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил во вторник, что страна разместит системы противовоздушной обороны Patriot на востоке Польши, чтобы помочь защитить логистический хаб НАТО, через который осуществляются поставки оружия в Украину, передает УНН.
Детали
Швеция заменит нидерландское подразделение, обеспечивающее работу систем Patriot; операция начнется в декабре. По сообщению правительства, будут задействованы около 100 военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны в Хальмстаде.
На прошлой неделе Швеция объявила о переброске в Польшу истребителей Gripen в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
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"Цель как развертывания самолетов Gripen, так и размещения систем Patriot — защита логистического хаба НАТО в Польше, расположенного в аэропорту", — отметил Кристерссон.
Швеция не разглашает, сколько именно установок Patriot будет отправлено в Польшу.
Добавим
В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на неназванные разведывательные службы, заявил, что Россия планирует осуществлять "гибридные" атаки с использованием беспилотников и ракет против стран, поддерживающих Украину.
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российский диктатор владимир путин на прошлой неделе заявил, что Россия "не намерена ни на кого нападать... но если мы подвергнемся агрессии, у нас не будет другого выбора, кроме как ответить".