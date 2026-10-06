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Польша "инвестирует" 26 млрд долларов в гражданскую оборону на фоне усиления российских атак на Украину

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Польша направит 26 млрд долларов на убежища, системы оповещения и запасы на случай кризисов. Программу усилили из-за войны в Украине.

Польша "инвестирует" 26 млрд долларов в гражданскую оборону на фоне усиления российских атак на Украину
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Польша планирует инвестировать 102,4 миллиарда злотых (26 миллиардов долларов) в течение пяти лет в программу защиты населения и гражданской обороны. Об этом во вторник заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.

Детали

В последние месяцы из-за усиления российских атак на Украину — в частности, на ее западные регионы — польские власти начали публиковать предупреждения для населения о возможном влиянии этих воздушных ударов на территорию Польши.

Программа также направлена на подготовку страны и ее граждан к стихийным бедствиям, таким как наводнения.

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"К приоритетам в сфере гражданской защиты относятся защитные сооружения, укрытия всех типов, спасательное оборудование и инфраструктура, а также создание запасов ресурсов на случай кризисных ситуаций и стихийных бедствий", — отметил Туск во вторник.

"Мы будем финансировать системы оповещения, ИТ-системы и защищенную связь между учреждениями и службами", — сказал он перед заседанием правительства.

На фоне войны в Украине военные расходы Польши достигли почти 5% валового внутреннего продукта.

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Антонина Туманова

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