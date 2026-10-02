В Польше готовят закон о полной готовности государства на случай войны - СМИ

В Польше готовят законопроект о полной готовности государства на случай войны. Этот законопроект призван упорядочить систему управления национальной обороной и ускорить процесс переброски войск в критически важные места. Об этом 2 октября сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

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Как сообщается, Министерство обороны Польши разработало законопроект о готовности национальной обороны. По данным издания, до недавнего времени само название содержало фразу "об оборонной готовности государства к войне". В настоящее время законопроект находится на стадии межведомственных консультаций.

В Министерстве обороны страны подтвердили Rzeczpospolita, что работа над таким законопроектом продолжается. Согласно информации, целью является "укрепление обороноспособности Республики Польша, улучшение сотрудничества между вооруженными силами и службами, ответственными за внутреннюю безопасность, а также адаптация действующих нормативных актов к современным угрозам, в частности гибридным, кибер- и дезинформационным".

"Это подготовка государства к предвоенному периоду, о котором премьер-министр Туск говорил некоторое время назад", – сообщил источник, связанный с президентским центром. Как указано, он призван заполнить пробел между функционированием государства в мирное время и формальным введением военного положения.

Его целью также является "упорядочение организационно-правовых решений и повышение готовности органов государственного управления к выполнению задач в состоянии постоянной и полной оборонной готовности государства, в частности путем уточнения обязанностей и компетенций органов". Министерство обороны Польши отмечает, что в настоящее время решения по подготовке государства к обороне и функционированию системы управления государственной обороной рассредоточены в нескольких постановлениях Совета министров страны, изданных после принятия в стране закона о защите Отечества весной 2022 года.

"Эта регуляторная модель усложняет обеспечение регуляторной согласованности и единого подхода к выполнению оборонных задач органами государственного управления и другими субъектами, участвующими в системе обороны государства. Еще одной существенной проблемой является объем вопросов, которые в настоящее время регулируются на уровне нормативных актов. Некоторые действующие положения непосредственно касаются задач, компетенций и ответственности органов государственного управления и других субъектов, выполняющих оборонные задачи, что оправдывает их регулирование законом", – указали в Министерстве обороны Польши.

Цель закона — повышение готовности государственных учреждений к угрозе войны

Законопроект призван упорядочить систему управления государственной обороной и повысить готовность государственного управления к выполнению задач в состоянии постоянной и полной оборонной готовности, то есть даже до официального объявления военного положения. Среди прочего, это позволит раньше развертывать войска, включая союзные силы, связать План оборонного реагирования Польши с Системой реагирования НАТО (NATO Response System), а также подготовить инфраструктуру.

Закон также расширит количество организаций, участвующих в системе постоянной службы и системе управления национальной обороной, урегулирует правила работы гражданских служащих на командных должностях с ограниченным отпуском домой, внесет изменения в планирование невоенной оперативной деятельности, а также изменит документацию по оборонным программам. Также будут внесены поправки в правила обучения, оборонных курсов и проведения оборонных учений.

По данным Министерства обороны Польши, "из-за сложного законодательного процесса в настоящее время неизвестно, когда законопроект будет внесен в Сейм". Выводы издания свидетельствуют о том, что Бюро национальной безопасности (BBN) также ожидает внесения такого законопроекта.

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