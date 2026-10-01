Российские дроны над Украиной заставили Польшу обновить правила их сбития - вот что изменится

Польша меняет свои процедуры противовоздушной обороны из-за продолжающихся российских авиаударов по Украине. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о полной готовности новых, упрощённых процедур обнаружения и сбития иностранных объектов в польском воздушном пространстве, которые вступят в силу 1 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Gazeta Prawna.

Новые процедуры с 1 октября

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил в среду, что новые военные процедуры для упрощения обнаружения и сбития посторонних объектов в польском воздушном пространстве готовы. "1 октября — это всегда хорошее время для внедрения процедур", — добавил он.

Заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик рассказал в понедельник о запланированных изменениях в правилах для польских пилотов, участвующих в миссиях по защите польского воздушного пространства во время российских авиаударов по Украине. Он объяснил, что это прежде всего касается изменения правил обнаружения посторонних летающих объектов. Процедуры мирного времени, требующие визуальной идентификации объекта перед его сбитием, будут заменены так называемой позитивной идентификацией.

Что такое позитивная идентификация?

После изменения процедуры пилот или его командир смогут принимать решение о сбитии постороннего объекта на основании информации, собранной радарами и другими системами, либо информации, предоставленной украинской стороной, которая регулярно сталкивается с ударами российских беспилотников и ракет.

На пресс-конференции в среду, когда министра национальной обороны Польши спросили, когда вступят в силу новые процедуры, он объявил, что получил отчёт от оперативного командующего генерала Иренеуша Новака, ответственного, среди прочего, за миссии польских ВВС вдоль восточной границы, о том, что новые процедуры полностью готовы и в настоящее время внедряются. "1 октября — это всегда хорошее время не только для начала учебного года, но и для внедрения новых процедур", — добавил Косиняк-Камыш.

Внедрение на военном уровне без законодательных изменений

Отвечая на вопрос о том, требуют ли изменения в процедурах законодательных изменений, министр национальной обороны Польши подчеркнул, что нет; они внедряются на военном уровне. Он подчеркнул, что это чёткие, "жёстко запрограммированные" процедуры, установленные командованием, которым будут следовать пилоты и другие военнослужащие, задействованные в противовоздушной обороне.

Согласно действующим правилам, в частности польскому закону о защите государственной границы, оперативный командующий вооружёнными силами отвечает за защиту польского воздушного пространства. Он контролирует защиту польского неба через Центр воздушных операций. Как правило, оперативный командующий может принять решение о сбитии постороннего объекта, вторгшегося в польское воздушное пространство; он также может уполномочить пилотов-истребителей принимать такое решение.

Отказ от требования визуальной идентификации

Объявленное изменение процедуры касается метода идентификации постороннего объекта и отмены требования о визуальной идентификации — то есть пилот-истребитель должен подойти к "нарушителю" достаточно близко, чтобы определить, с каким типом объекта он имеет дело. Эта процедура, действующая в мирное время, прежде всего направлена на минимизацию риска сбития, например, гражданского самолёта, неисправность которого препятствует идентификации и надлежащей связи с военными.

Как утверждают представители Министерства национальной обороны Польши, нынешняя ситуация, при которой регулярно возникает риск нарушения польской границы, требует адаптации процедур к новой реальности. "До сих пор мы не использовали такие возможности, поскольку обычно они резервируются для условий состояния войны или военного положения. Однако из-за угрозы. Поскольку Польша сегодня ежедневно сталкивается с возможностью попадания дронов на нашу территорию, мы должны внедрить эти изменения во благо как пилотов, так и безопасности государства", — подчеркнул Томчик в понедельник.

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