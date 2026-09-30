Беларусь помогает российским дронам наносить удары по Волыни возле границы с Польшей — ГПСУ

$44.860.0550.930.05
ukenru
14:50 • 1242 просмотра
В Киеве ввели экстренные отключения света
13:31 • 14028 просмотра
В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться
12:30 • 19245 просмотра
Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ
10:07 • 21109 просмотра
Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратскоеVideo
30 сентября, 08:44 • 23806 просмотра
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — ЗеленскийVideo
30 сентября, 07:45 • 20824 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 42878 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
30 сентября, 05:16 • 21857 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 33232 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 34329 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.4м/с
43%
761мм
Популярные новости
После ударов рф перебои с электричеством в Киеве и пяти областях30 сентября, 07:15 • 4192 просмотра
Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai Video09:17 • 22954 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 19544 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме13:07 • 15298 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 6832 просмотра
публикации
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме13:07 • 15608 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 19861 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 42883 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 63780 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 61813 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Виталий Кличко
Петр Порошенко
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Харьковская область
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 7434 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 43664 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 49104 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 52153 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 59328 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техника
Хранитель

Беларусь помогает российским дронам наносить удары по Волыни возле границы с Польшей — ГПСУ

Киев • УНН

 • 702 просмотра

ГПСУ заявила, что белорусские ретрансляторы усиливают сигналы российских дронов. Они атакуют Волынь и приближаются к границе с Польшей.

Беларусь помогает российским дронам наносить удары по Волыни возле границы с Польшей — ГПСУ
Фото иллюстративное

Ретрансляторы в Беларуси помогают дронам РФ наносить удары по Волыни, вплотную к границе с Польшей. Об этом 30 сентября сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

По словам Демченко, существенных изменений в ситуации непосредственно на украинско-белорусской границе сейчас не фиксируют. ГПСУ не наблюдает наращивания численности белорусских или российских войск либо формирования ударных группировок, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к наземному вторжению. В то же время Беларусь продолжает содействовать России в воздушных атаках на Украину.

Детали

Речь идет, в частности, об использовании ретрансляторов и другого технического оборудования, размещенного на белорусской территории. По данным ГПСУ, оно позволяет усиливать и поддерживать сигнал российских беспилотников.

"Враг в последнее время, особенно с начала сентября, достаточно активно применяет свои беспилотные летательные аппараты для ударов", — отметил Демченко.

Особенно это касается западных областей Украины. На Волыни российские беспилотники атакуют, в частности, направления пунктов пропуска на границе с Польшей и подлетают практически к самой государственной границе.

Ранее Демченко объяснял, что российские "Шахеды" и "Герберы", заходя с территории РФ, могут держаться вблизи украинско-белорусской границы, получая дополнительный сигнал от оборудования, расположенного в Беларуси.

Такие ретрансляторы подпитывают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер". Это дает дронам возможность продвигаться дальше вглубь украинской территории, в частности в направлении Ровенской, Волынской и Львовской областей.

Демченко также связал с работой ретрансляторов атаку в направлении пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе. По данным ГПСУ, после определенного периода, когда такое оборудование не использовалось, белорусская сторона вновь возобновила его работу.

Километр под особым контролем: в ГПСУ объяснили, как Украина усилила режим на границе с рф и беларусью12.09.26, 18:06 • 10274 просмотра

Контекст

Украина заявляет об использовании Россией системы ретрансляторов на территории Беларуси не впервые. В феврале 2026 года Офис Президента сообщал, что развертывание такой системы началось еще во второй половине 2025 года. По оценке украинской стороны, это увеличило возможности российской армии наносить удары беспилотниками по северным регионам Украины. Этот фактор, среди прочего, был указан в числе оснований для введения Украиной санкций против Александра Лукашенко.

В июне украинская сторона потребовала прекратить работу оборудования. Впоследствии сообщалось, что с 22 июня ретрансляторы перестали работать, однако в сентябре ГПСУ вновь заявила об их активации.

14 сентября Демченко сообщал, что недавние российские удары по Ровенской, Волынской и Львовской областям, по данным ГПСУ, также обеспечивались с территории Беларуси.

На фоне активизации атак в сентябре российские беспилотники несколько раз наносили удары непосредственно вблизи украинско-польской границы. В ночь на 13 сентября в результате российской атаки на Волыни была повреждена АЗС возле пункта пропуска "Ягодин". Из-за падения обломков возник пожар на территории автозаправочной станции и возле нескольких грузовиков. В тот же день российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда примерно в двух километрах от границы с Польшей. Люди не пострадали.

Еще один удар произошел 28 сентября в районе села Старовойтово Ковельского района неподалеку от международного пункта пропуска "Ягодин". Российский ударный дрон попал в цель в нескольких сотнях метров от украинско-польской границы. Сам пункт пропуска не пострадал, однако ударной волной было повреждено помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал. Информации о погибших или раненых тогда не поступало.

Напомним

В конце июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Беларусь завершает строительство военной инфраструктуры возле границы с Украиной. 

Александра Василенко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Львовская область
Ровненская область
Беларусь
Волынская область
Государственная пограничная служба Украины
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Польша