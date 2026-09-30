Беларусь помогает российским дронам наносить удары по Волыни возле границы с Польшей — ГПСУ

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Ретрансляторы в Беларуси помогают дронам РФ наносить удары по Волыни, вплотную к границе с Польшей. Об этом 30 сентября сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

По словам Демченко, существенных изменений в ситуации непосредственно на украинско-белорусской границе сейчас не фиксируют. ГПСУ не наблюдает наращивания численности белорусских или российских войск либо формирования ударных группировок, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к наземному вторжению. В то же время Беларусь продолжает содействовать России в воздушных атаках на Украину.

Детали

Речь идет, в частности, об использовании ретрансляторов и другого технического оборудования, размещенного на белорусской территории. По данным ГПСУ, оно позволяет усиливать и поддерживать сигнал российских беспилотников.

"Враг в последнее время, особенно с начала сентября, достаточно активно применяет свои беспилотные летательные аппараты для ударов", — отметил Демченко.

Особенно это касается западных областей Украины. На Волыни российские беспилотники атакуют, в частности, направления пунктов пропуска на границе с Польшей и подлетают практически к самой государственной границе.

Ранее Демченко объяснял, что российские "Шахеды" и "Герберы", заходя с территории РФ, могут держаться вблизи украинско-белорусской границы, получая дополнительный сигнал от оборудования, расположенного в Беларуси.

Такие ретрансляторы подпитывают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер". Это дает дронам возможность продвигаться дальше вглубь украинской территории, в частности в направлении Ровенской, Волынской и Львовской областей.

Демченко также связал с работой ретрансляторов атаку в направлении пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе. По данным ГПСУ, после определенного периода, когда такое оборудование не использовалось, белорусская сторона вновь возобновила его работу.

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Контекст

Украина заявляет об использовании Россией системы ретрансляторов на территории Беларуси не впервые. В феврале 2026 года Офис Президента сообщал, что развертывание такой системы началось еще во второй половине 2025 года. По оценке украинской стороны, это увеличило возможности российской армии наносить удары беспилотниками по северным регионам Украины. Этот фактор, среди прочего, был указан в числе оснований для введения Украиной санкций против Александра Лукашенко.

В июне украинская сторона потребовала прекратить работу оборудования. Впоследствии сообщалось, что с 22 июня ретрансляторы перестали работать, однако в сентябре ГПСУ вновь заявила об их активации.

14 сентября Демченко сообщал, что недавние российские удары по Ровенской, Волынской и Львовской областям, по данным ГПСУ, также обеспечивались с территории Беларуси.

На фоне активизации атак в сентябре российские беспилотники несколько раз наносили удары непосредственно вблизи украинско-польской границы. В ночь на 13 сентября в результате российской атаки на Волыни была повреждена АЗС возле пункта пропуска "Ягодин". Из-за падения обломков возник пожар на территории автозаправочной станции и возле нескольких грузовиков. В тот же день российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда примерно в двух километрах от границы с Польшей. Люди не пострадали.

Еще один удар произошел 28 сентября в районе села Старовойтово Ковельского района неподалеку от международного пункта пропуска "Ягодин". Российский ударный дрон попал в цель в нескольких сотнях метров от украинско-польской границы. Сам пункт пропуска не пострадал, однако ударной волной было повреждено помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал. Информации о погибших или раненых тогда не поступало.

Напомним

В конце июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Беларусь завершает строительство военной инфраструктуры возле границы с Украиной.