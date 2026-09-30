білорусь допомагає російським дронам бити по Волині біля кордону з Польщею — ДПСУ

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Ретранслятори у білорусі допомагають дронам рф бити по Волині, впритул до кордону з Польщею. Про це 30 вересня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

За словами Демченка, суттєвих змін у ситуації безпосередньо на українсько-білоруському кордоні наразі не фіксують. ДПСУ не спостерігає нарощування чисельності білоруських чи російських військ або формування ударних угруповань, які могли б свідчити про підготовку до наземного вторгнення. Водночас білорусь продовжує сприяти росії у повітряних атаках на Україну.

Деталі

Йдеться, зокрема, про використання ретрансляторів та іншого технічного обладнання, розміщеного на білоруській території. За даними ДПСУ, воно дозволяє підсилювати та підтримувати сигнал російських безпілотників.

"Ворог за останній час, особливо з початку вересня, досить активно застосовує свої безпілотні літальні апарати для ударів", — зазначив Демченко.

Особливо це стосується західних областей України. На Волині російські безпілотники атакують, зокрема, напрямки пунктів пропуску на кордоні з Польщею та підлітають практично до самої державної межі.

Раніше Демченко пояснював, що російські "Шахеди" та "Гербери", заходячи з території рф, можуть триматися поблизу українсько-білоруського кордону, отримуючи додатковий сигнал від обладнання, розташованого у Білорусі.

Такі ретранслятори підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер". Це дає дронам можливість просуватися далі вглиб української території, зокрема в напрямку Рівненської, Волинської та Львівської областей.

Демченко також пов'язав із роботою ретрансляторів атаку в напрямку пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні. За даними ДПСУ, після певного періоду, коли таке обладнання не використовувалося, білоруська сторона знову відновила його роботу.

Кілометр під особливим контролем: у ДПСУ пояснили, як Україна посилила режим на кордоні з рф і білоруссю

Контекст

Україна заявляє про використання росією системи ретрансляторів на території білорусі не вперше. У лютому 2026 року Офіс Президента повідомляв, що розгортання такої системи розпочалося ще у другій половині 2025 року. За оцінкою української сторони, це збільшило можливості російської армії завдавати ударів безпілотниками по північних регіонах України. Цей фактор, серед іншого, був вказаний серед підстав для запровадження Україною санкцій проти олександра лукашенка.

У червні українська сторона вимагала припинити роботу обладнання. Згодом повідомлялося, що з 22 червня ретранслятори перестали працювати, однак у вересні ДПСУ знову заявила про їхню активацію.

14 вересня Демченко повідомляв, що нещодавні російські удари по Рівненській, Волинській та Львівській областях, за даними ДПСУ, також забезпечувалися з території білорусі.

На тлі активізації атак у вересні російські безпілотники кілька разів завдавали ударів безпосередньо поблизу українсько-польського кордону. У ніч проти 13 вересня внаслідок російської атаки на Волині була пошкоджена АЗС біля пункту пропуску "Ягодин". Через падіння уламків виникла пожежа на території автозаправної станції та біля кількох вантажівок. Того ж дня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Люди не постраждали.

Ще один удар стався 28 вересня у районі села Старовойтове Ковельського району неподалік міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від українсько-польського кордону. Сам пункт пропуску не постраждав, однак ударною хвилею було пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзді до терміналу. Інформації про загиблих або поранених тоді не надходило.

Нагадаємо

Наприкінці червня Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що білорусь завершує будівництво військової інфраструктури біля кордону з Україною.