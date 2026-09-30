білорусь допомагає російським дронам бити по Волині біля кордону з Польщею — ДПСУ

$44.860.0550.930.05
ukenru
15:01 • 5910 перегляди
росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"
14:50 • 9128 перегляди
У Києві запровадили екстрені відключення світла
13:31 • 16315 перегляди
На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися
12:30 • 21330 перегляди
Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ
Ексклюзив
11:42 • 27975 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
10:07 • 22214 перегляди
Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратськеVideo
30 вересня, 08:44 • 24526 перегляди
Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський Video
30 вересня, 07:45 • 21154 перегляди
Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки
Ексклюзив
30 вересня, 06:35 • 45019 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
30 вересня, 05:16 • 21953 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
52%
760мм
Популярнi новини
Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai Video30 вересня, 09:17 • 24813 перегляди
Понад половина українських F-16 вийшла з ладу через затримки ремонту12:28 • 13060 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo12:46 • 23276 перегляди
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 19125 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна14:02 • 11850 перегляди
Публікації
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 19505 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo12:46 • 23631 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
11:42 • 27987 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
Ексклюзив
30 вересня, 06:35 • 45025 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 65794 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Петро Порошенко
Дональд Трамп
Марсі Каптур
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Київська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна14:02 • 12205 перегляди
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 45148 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 50492 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 53473 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 60596 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техніка
The Guardian

білорусь допомагає російським дронам бити по Волині біля кордону з Польщею — ДПСУ

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

ДПСУ заявила, що білоруські ретранслятори підсилюють сигнали російських дронів. Вони атакують Волинь і наближаються до кордону з Польщею.

білорусь допомагає російським дронам бити по Волині біля кордону з Польщею — ДПСУ
Фото ілюстративне

Ретранслятори у білорусі допомагають дронам рф бити по Волині, впритул до кордону з Польщею. Про це 30 вересня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

За словами Демченка, суттєвих змін у ситуації безпосередньо на українсько-білоруському кордоні наразі не фіксують. ДПСУ не спостерігає нарощування чисельності білоруських чи російських військ або формування ударних угруповань, які могли б свідчити про підготовку до наземного вторгнення. Водночас білорусь продовжує сприяти росії у повітряних атаках на Україну.

Деталі

Йдеться, зокрема, про використання ретрансляторів та іншого технічного обладнання, розміщеного на білоруській території. За даними ДПСУ, воно дозволяє підсилювати та підтримувати сигнал російських безпілотників.

"Ворог за останній час, особливо з початку вересня, досить активно застосовує свої безпілотні літальні апарати для ударів", — зазначив Демченко.

Особливо це стосується західних областей України. На Волині російські безпілотники атакують, зокрема, напрямки пунктів пропуску на кордоні з Польщею та підлітають практично до самої державної межі.

Раніше Демченко пояснював, що російські "Шахеди" та "Гербери", заходячи з території рф, можуть триматися поблизу українсько-білоруського кордону, отримуючи додатковий сигнал від обладнання, розташованого у Білорусі.

Такі ретранслятори підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер". Це дає дронам можливість просуватися далі вглиб української території, зокрема в напрямку Рівненської, Волинської та Львівської областей.

Демченко також пов'язав із роботою ретрансляторів атаку в напрямку пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні. За даними ДПСУ, після певного періоду, коли таке обладнання не використовувалося, білоруська сторона знову відновила його роботу.

Кілометр під особливим контролем: у ДПСУ пояснили, як Україна посилила режим на кордоні з рф і білоруссю12.09.26, 18:06 • 10274 перегляди

Контекст

Україна заявляє про використання росією системи ретрансляторів на території білорусі не вперше. У лютому 2026 року Офіс Президента повідомляв, що розгортання такої системи розпочалося ще у другій половині 2025 року. За оцінкою української сторони, це збільшило можливості російської армії завдавати ударів безпілотниками по північних регіонах України. Цей фактор, серед іншого, був вказаний серед підстав для запровадження Україною санкцій проти олександра лукашенка.

У червні українська сторона вимагала припинити роботу обладнання. Згодом повідомлялося, що з 22 червня ретранслятори перестали працювати, однак у вересні ДПСУ знову заявила про їхню активацію.

14 вересня Демченко повідомляв, що нещодавні російські удари по Рівненській, Волинській та Львівській областях, за даними ДПСУ, також забезпечувалися з території білорусі.

На тлі активізації атак у вересні російські безпілотники кілька разів завдавали ударів безпосередньо поблизу українсько-польського кордону. У ніч проти 13 вересня внаслідок російської атаки на Волині була пошкоджена АЗС біля пункту пропуску "Ягодин". Через падіння уламків виникла пожежа на території автозаправної станції та біля кількох вантажівок. Того ж дня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Люди не постраждали.

Ще один удар стався 28 вересня у районі села Старовойтове Ковельського району неподалік міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від українсько-польського кордону. Сам пункт пропуску не постраждав, однак ударною хвилею було пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзді до терміналу. Інформації про загиблих або поранених тоді не надходило.

Нагадаємо

Наприкінці червня Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що білорусь завершує будівництво військової інфраструктури біля кордону з Україною. 

Олександра Василенко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Львівська область
Рівненська область
Білорусь
Волинська область
Державна прикордонна служба України
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Польща