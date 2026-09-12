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Кілометр під особливим контролем: у ДПСУ пояснили, як Україна посилила режим на кордоні з рф і білоруссю

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

У прикордонній зоні діють обмеження на в’їзд, проживання та роботи. Для частини громадян потрібен дозвіл ДПСУ, рішення ухвалюють за 10 днів.

Кілометр під особливим контролем: у ДПСУ пояснили, як Україна посилила режим на кордоні з рф і білоруссю

Україна запровадила спеціальний прикордонний режим у смузі шириною один кілометр уздовж державного кордону з росією та білоруссю. Про це 12 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини" попередив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, на цій території під час воєнного стану діятимуть посилені обмеження щодо перебування людей, проживання та проведення робіт. Демченко розтлумачив, що новий режим не означає повної заборони на перебування у прикордонній смузі, однак передбачає додатковий контроль.

Це не суцільна заборона перебувати в цій смузі. Але це необхідність більшого контролю для тих, хто перебуває в безпосередній близькості до кордону. Необхідно буде отримувати дозволи і щодо проживання на цій території - постійного чи тимчасового. Це стосується і проведення робіт у цій смузі місцевості

- зазначив він.

Спікер ДПСУ нагадав, що відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив постановою №1049 від 17 серпня 2026 року. Документ набув чинності 25 серпня після офіційного опублікування.

Згідно з новими правилами, на період дії воєнного стану спеціальний режим поширюється на всі земельні ділянки у межах одного кілометра від державного кордону з рф та білоруссю. У цій зоні обмежують вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування громадян, а також проведення робіт, які не пов'язані з обороною держави, відсіччю російської агресії або охороною державного кордону.

Для постійного чи тимчасового проживання, а також проведення низки робіт необхідно отримати дозвіл відповідного органу Державної прикордонної служби. Заяву на отримання дозволу можна подати особисто, через представника, поштою або в електронній формі. Рішення мають ухвалити не пізніше ніж впродовж десяти робочих днів.

Водночас для окремих категорій громадян та службовців передбачені винятки. Зокрема, дозвіл не потрібен військовослужбовцям, представникам силових структур та деяким працівникам екстрених і критично важливих служб під час виконання службових обов'язків.

Окремий дозвіл також не потрібен громадянам, які прямують через прикордонну смугу до пункту пропуску для перетину державного кордону, а також у разі транзитного руху автомобільними дорогами державного значення чи залізницею без зупинок у прикордонній зоні.

Нові правила не варто плутати зі звичайною п'ятикілометровою прикордонною смугою, яка діяла і раніше. Кілометрова зона вздовж кордону з рф та білоруссю передбачає окремий, більш жорсткий режим контролю на час воєнного стану.

У ДПСУ пояснюють запровадження додаткових обмежень безпековою ситуацією, загрозою диверсійно-розвідувальної діяльності та необхідністю обмежити перебування цивільних безпосередньо біля небезпечних ділянок державного кордону. За порушення правил прикордонного режиму передбачена адміністративна відповідальність.

Зауважимо, що станом на 12 вересня єдиного загальнодержавного переліку населених пунктів, вулиць чи окремих будинків, які потрапляють до нової кілометрової зони, центральні органи влади не оприлюднювали. На практиці режим застосовують відповідні підрозділи ДПСУ залежно від конкретної ділянки державного кордону.

Україна запровадила спеціальний прикордонний режим у кілометровій зоні на кордоні з рф та білоруссю10.09.26, 18:17 • 6526 переглядiв

Олександра Василенко

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