Километр под особым контролем: в ГПСУ объяснили, как Украина усилила режим на границе с рф и беларусью

$44.5551.76
ukenru
16:35 • 330 просмотра
Впервые в истории: украинский безэкипажный катер уничтожил российский в боюVideo
14:33 • 5914 просмотра
В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф
13:28 • 18116 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
13:15 • 18100 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
13:04 • 12684 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12:18 • 16090 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
11:32 • 17615 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
10:47 • 16897 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
12 сентября, 10:38 • 13887 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
12 сентября, 10:15 • 12535 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
91%
749мм
Популярные новости
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 28041 просмотра
Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»Video12 сентября, 06:49 • 13671 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок12 сентября, 07:03 • 12958 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 29691 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto12 сентября, 07:51 • 18425 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 29692 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 60574 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 62132 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 82687 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 91790 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Ханно Певкур
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Луцк
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12:30 • 10867 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт10:44 • 12570 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto12 сентября, 07:51 • 18426 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 28041 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 39630 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ми-8
Таймс
Социальная сеть

Километр под особым контролем: в ГПСУ объяснили, как Украина усилила режим на границе с рф и беларусью

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

В приграничной зоне действуют ограничения на въезд, проживание и работы. Для части граждан требуется разрешение ГПСУ, решение принимают в течение 10 дней.

Километр под особым контролем: в ГПСУ объяснили, как Украина усилила режим на границе с рф и беларусью

Украина ввела специальный пограничный режим в полосе шириной один километр вдоль государственной границы с россией и беларусью. Об этом 12 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" предупредил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, на этой территории во время военного положения будут действовать усиленные ограничения в отношении пребывания людей, проживания и проведения работ. Демченко разъяснил, что новый режим не означает полного запрета на пребывание в пограничной полосе, однако предусматривает дополнительный контроль.

Это не сплошной запрет на пребывание в этой полосе. Но это необходимость большего контроля для тех, кто находится в непосредственной близости от границы. Необходимо будет получать разрешения и на проживание на этой территории - постоянное или временное. Это касается и проведения работ в этой полосе местности

- отметил он.

Спикер ГПСУ напомнил, что соответствующее решение Кабинет министров принял постановлением №1049 от 17 августа 2026 года. Документ вступил в силу 25 августа после официального опубликования.

Согласно новым правилам, на период действия военного положения специальный режим распространяется на все земельные участки в пределах одного километра от государственной границы с рф и беларусью. В этой зоне ограничиваются свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан, а также проведение работ, не связанных с обороной государства, отражением российской агрессии или охраной государственной границы.

Для постоянного или временного проживания, а также проведения ряда работ необходимо получить разрешение соответствующего органа Государственной пограничной службы. Заявление на получение разрешения можно подать лично, через представителя, по почте или в электронной форме. Решение должны принять не позднее чем в течение десяти рабочих дней.

В то же время для отдельных категорий граждан и служащих предусмотрены исключения. В частности, разрешение не требуется военнослужащим, представителям силовых структур и некоторым работникам экстренных и критически важных служб во время исполнения служебных обязанностей.

Отдельное разрешение также не требуется гражданам, которые направляются через пограничную полосу к пункту пропуска для пересечения государственной границы, а также в случае транзитного движения автомобильными дорогами государственного значения или железной дорогой без остановок в пограничной зоне.

Новые правила не следует путать с обычной пятикилометровой пограничной полосой, которая действовала и ранее. Километровая зона вдоль границы с рф и беларусью предусматривает отдельный, более жесткий режим контроля на время военного положения.

В ГПСУ объясняют введение дополнительных ограничений ситуацией с безопасностью, угрозой диверсионно-разведывательной деятельности и необходимостью ограничить пребывание гражданских непосредственно возле опасных участков государственной границы. За нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что по состоянию на 12 сентября единого общегосударственного перечня населенных пунктов, улиц или отдельных домов, которые попадают в новую километровую зону, центральные органы власти не обнародовали. На практике режим применяют соответствующие подразделения ГПСУ в зависимости от конкретного участка государственной границы.

Украина ввела специальный пограничный режим в километровой зоне на границе с рф и беларусью10.09.2026, 18:17 • 6528 просмотров

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Украина