Километр под особым контролем: в ГПСУ объяснили, как Украина усилила режим на границе с рф и беларусью

Украина ввела специальный пограничный режим в полосе шириной один километр вдоль государственной границы с россией и беларусью. Об этом 12 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" предупредил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает УНН.

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По его словам, на этой территории во время военного положения будут действовать усиленные ограничения в отношении пребывания людей, проживания и проведения работ. Демченко разъяснил, что новый режим не означает полного запрета на пребывание в пограничной полосе, однако предусматривает дополнительный контроль.

Это не сплошной запрет на пребывание в этой полосе. Но это необходимость большего контроля для тех, кто находится в непосредственной близости от границы. Необходимо будет получать разрешения и на проживание на этой территории - постоянное или временное. Это касается и проведения работ в этой полосе местности - отметил он.

Спикер ГПСУ напомнил, что соответствующее решение Кабинет министров принял постановлением №1049 от 17 августа 2026 года. Документ вступил в силу 25 августа после официального опубликования.

Согласно новым правилам, на период действия военного положения специальный режим распространяется на все земельные участки в пределах одного километра от государственной границы с рф и беларусью. В этой зоне ограничиваются свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан, а также проведение работ, не связанных с обороной государства, отражением российской агрессии или охраной государственной границы.

Для постоянного или временного проживания, а также проведения ряда работ необходимо получить разрешение соответствующего органа Государственной пограничной службы. Заявление на получение разрешения можно подать лично, через представителя, по почте или в электронной форме. Решение должны принять не позднее чем в течение десяти рабочих дней.

В то же время для отдельных категорий граждан и служащих предусмотрены исключения. В частности, разрешение не требуется военнослужащим, представителям силовых структур и некоторым работникам экстренных и критически важных служб во время исполнения служебных обязанностей.

Отдельное разрешение также не требуется гражданам, которые направляются через пограничную полосу к пункту пропуска для пересечения государственной границы, а также в случае транзитного движения автомобильными дорогами государственного значения или железной дорогой без остановок в пограничной зоне.

Новые правила не следует путать с обычной пятикилометровой пограничной полосой, которая действовала и ранее. Километровая зона вдоль границы с рф и беларусью предусматривает отдельный, более жесткий режим контроля на время военного положения.

В ГПСУ объясняют введение дополнительных ограничений ситуацией с безопасностью, угрозой диверсионно-разведывательной деятельности и необходимостью ограничить пребывание гражданских непосредственно возле опасных участков государственной границы. За нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что по состоянию на 12 сентября единого общегосударственного перечня населенных пунктов, улиц или отдельных домов, которые попадают в новую километровую зону, центральные органы власти не обнародовали. На практике режим применяют соответствующие подразделения ГПСУ в зависимости от конкретного участка государственной границы.

Украина ввела специальный пограничный режим в километровой зоне на границе с рф и беларусью