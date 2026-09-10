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Украина ввела специальный пограничный режим в километровой зоне на границе с рф и беларусью

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Правительство ограничило въезд, пребывание и проведение работ в километровой пограничной полосе с рф и беларусью. Исключение - оборона и охрана границы.

Украина ввела специальный пограничный режим в километровой зоне на границе с рф и беларусью

Кабинет министров Украины ввёл специальный приграничный режим в километровой полосе вдоль государственной границы с россией и беларусью. Решение предусматривает дополнительные ограничения на пребывание людей и проведение работ в этой зоне. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Подробности

В соответствии с решением правительства, в пределах километровой полосы вдоль границы устанавливаются дополнительные правила пребывания и передвижения. В частности, ограничения касаются въезда, пребывания и проведения работ, не связанных с обеспечением обороны и защиты государственной границы.

Специальный режим распространяется на участки государственной границы Украины с россией и беларусью. Его введение связано с необходимостью усилить контроль за приграничной территорией и обеспечить безопасность в условиях полномасштабной войны.

Государственная пограничная служба подчеркнула, что установленный режим должен регулировать доступ к территориям, непосредственно прилегающим к государственной границе. В то же время ограничения не касаются деятельности, необходимой для обороны Украины, защиты государственной границы и выполнения соответствующих служебных задач.

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Ольга Розгон

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