Украина ввела специальный пограничный режим в километровой зоне на границе с рф и беларусью

Кабинет министров Украины ввёл специальный приграничный режим в километровой полосе вдоль государственной границы с россией и беларусью. Решение предусматривает дополнительные ограничения на пребывание людей и проведение работ в этой зоне. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Подробности

В соответствии с решением правительства, в пределах километровой полосы вдоль границы устанавливаются дополнительные правила пребывания и передвижения. В частности, ограничения касаются въезда, пребывания и проведения работ, не связанных с обеспечением обороны и защиты государственной границы.

Специальный режим распространяется на участки государственной границы Украины с россией и беларусью. Его введение связано с необходимостью усилить контроль за приграничной территорией и обеспечить безопасность в условиях полномасштабной войны.

Государственная пограничная служба подчеркнула, что установленный режим должен регулировать доступ к территориям, непосредственно прилегающим к государственной границе. В то же время ограничения не касаются деятельности, необходимой для обороны Украины, защиты государственной границы и выполнения соответствующих служебных задач.

Финляндия отгородилась от россии: Хельсинки завершили масштабный проект протяжённостью 200 км