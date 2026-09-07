Финляндия отгородилась от россии: Хельсинки завершили масштабный проект протяжённостью 200 км

Финляндия завершила строительство около 200 километров заградительных сооружений вдоль границы с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на финские СМИ и правительственные источники.

Проект, который реализовывали в течение нескольких лет после резкого ухудшения ситуации в сфере безопасности и случаев инструментализированной миграции со стороны рф, обошелся примерно в 356 млн евро.

Детали

Официальная церемония завершения проекта состоялась 7 сентября в районе пограничного перехода Нуйямаа недалеко от Лаппеэнранты. В ней приняли участие министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, руководство Пограничной службы и представители компаний-подрядчиков.

Общая протяженность сухопутной границы Финляндии с россией составляет около 1340 км. Ограждение покрывает примерно 200 км, или около 15% границы. При этом речь идет не о сплошной конструкции, а о десятках отдельных участков в районах, которые финские власти считают наиболее уязвимыми для незаконного или массового пересечения границы.

Около 140 км заграждений построили на юго-востоке страны и в регионе Кюменлааксо, еще 35 км — в Северной Карелии, а около 25 км — в Кайнуу, Коillismaa и Лапландии. Высота основного ограждения достигает примерно 4,5 метра. Система также включает камеры наблюдения, освещение, датчики, громкоговорители, патрульные дороги и очищенную от растительности полосу вдоль границы. Технические средства должны автоматически сообщать пограничникам о подозрительной активности.

Проект начали готовить осенью 2022 года, а первый пилотный участок возле Иматры начали строить весной 2023-го. Масштабные работы развернулись в 2024 году. Согласно последним оценкам, общая стоимость строительства составила около 356 млн евро, что примерно на 22 млн евро меньше первоначально предусмотренного бюджета. Ежегодное содержание системы оценивают примерно в 1,5 млн евро.

Одной из главных причин сооружения ограждения финские власти называли угрозу так называемой инструментализированной миграции. Осенью 2023 года на пограничные пункты со стороны россии начали массово прибывать граждане третьих стран без необходимых документов.

По данным Reuters, с августа по декабрь 2023 года через российско-финскую границу прибыли около 1300 лиц, ищущих убежище. Хельсинки обвинял москву в намеренном направлении мигрантов к границе с целью политического давления. россия эти обвинения отрицала. После этого Финляндия закрыла сухопутные пункты пропуска на границе с рф. Они остаются закрытыми и сейчас. В июне 2026 года правительство Финляндии решило сохранить ограничения на неопределенный срок из-за риска повторения инструментализированной миграции.

Кроме того, в начале сентября финское правительство предложило продлить до конца 2028 года действие специального закона о безопасности границы, который при чрезвычайных обстоятельствах позволяет временно ограничивать прием заявлений о международной защите на отдельных участках.

Министр внутренних дел Мари Рантанен также не исключила, что в будущем Финляндия может построить дополнительные участки ограждения и привлечь к их финансированию средства Европейского Союза.

Напомним

Месяцем ранее Испания ввела пограничный контроль на всех воздушных и морских переходах с Италией из-за спора по поводу мигрантов. Италия ранее приостановила действие Шенгенского соглашения, ссылаясь на наплыв мигрантов в Сеуту.