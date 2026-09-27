Польша хочет завод Patriot и постоянную военную базу США — СМИ

$44.9751.12
ukenru
10:32 • 7760 просмотра
В Киеве из-за вражеской атаки повреждён главный офис "Киевстара" — что говорят в компании
09:35 • 11403 просмотра
рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — ЗеленскийVideo
08:05 • 14211 просмотра
Гоночная деталь в дальнобойном дроне: как Fire Point адаптировала её для FP-1PhotoVideo
07:36 • 13641 просмотра
В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха — в каких городах окна лучше не открывать
07:22 • 13051 просмотра
Большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе: что говорят в ОП
06:41 • 13558 просмотра
Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов
06:34 • 12615 просмотра
В Генштабе раскрыли потери оккупантов за сутки — сколько "минуснули" военных и техники
Эксклюзив
27 сентября, 05:15 • 15128 просмотра
В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
27 сентября, 04:52 • 16432 просмотра
Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца
27 сентября, 04:33 • 14322 просмотра
Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
41%
759мм
Популярные новости
В ряде городов России и на оккупированных территориях сообщают о взрывах и атаке дронов — «АТЕШ»27 сентября, 02:38 • 4194 просмотра
Что празднуют 27 сентября в Украине и мире 27 сентября, 03:55 • 13409 просмотра
В Швейцарии голосуют за более строгий нейтралитет: результат может вынудить страну отменить санкции против РФ27 сентября, 04:22 • 5516 просмотра
В Испании вспыхнул масштабный протест против жилищного кризиса после выселения 87-летней женщины27 сентября, 05:44 • 8438 просмотра
Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожарPhoto27 сентября, 05:58 • 12172 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 53558 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 70025 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 73671 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 64827 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 61503 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Штилерман
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецк
Иран
Реклама
УНН Lite
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 19728 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 20539 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 19700 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 18843 просмотра
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 20381 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
КАБ-250
BM-30 Smerch
Бильд

Польша хочет завод Patriot и постоянную военную базу США — СМИ

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Польша предложила разместить завод по производству ракет Patriot по лицензии США. Также страна готовит закон для ускорения строительства базы США.

Польша хочет завод Patriot и постоянную военную базу США — СМИ

Польша предложила разместить на своей территории завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию от США. Об этом сообщает rmf24.pl, передает УНН.

Подробности

Заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая отметила: будет принят специальный закон об ускорении строительства постоянной военной базы США в Польше.

Она добавила, что такая база могла бы располагаться на западе Польши, и рассматриваются два возможных места.

Все указывает на то, что американцы не примут решение до завершения так называемого стратегического обзора, инициированного Питом Хегсетом. В настоящее время готовится отчет о присутствии американцев на территории Европы. Этот отчет должен попасть на стол секретаря Хегсета 1 ноября, а затем на стол президента Трампа 1 декабря, и, вероятно, только после этой даты мы можем ожидать окончательного решения

- сказала она.

Отвечая на вопрос о месте расположения базы, она отметила, что на данный момент есть два предложения и продолжаются переговоры с американцами.

Американская сторона ознакомилась с предложенными нами местами расположения и поделилась с нами в Вашингтоне своей оценкой этих мест, и на этой основе мы будем продолжать работу

- добавила она.

Также заместитель министра отметила, что база могла бы быть расположена в западной Польше, поскольку этот регион "считается американцами более безопасным местом".

Собковяк-Чарнецкая добавила, что процесс, в рамках которого Польша добивается создания сервисного центра, а впоследствии и производства ракет "Патриот", является процессом, независимым от Украины.

Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили, что даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласия для Польши

 - отметила она.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина уничтожила 30–40% нефтеперерабатывающих мощностей россии.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Пит Хегсетх
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Польша