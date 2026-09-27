Польша хочет завод Patriot и постоянную военную базу США — СМИ

Польша предложила разместить на своей территории завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию от США. Об этом сообщает rmf24.pl, передает УНН.

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Заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая отметила: будет принят специальный закон об ускорении строительства постоянной военной базы США в Польше.

Она добавила, что такая база могла бы располагаться на западе Польши, и рассматриваются два возможных места.

Все указывает на то, что американцы не примут решение до завершения так называемого стратегического обзора, инициированного Питом Хегсетом. В настоящее время готовится отчет о присутствии американцев на территории Европы. Этот отчет должен попасть на стол секретаря Хегсета 1 ноября, а затем на стол президента Трампа 1 декабря, и, вероятно, только после этой даты мы можем ожидать окончательного решения - сказала она.

Отвечая на вопрос о месте расположения базы, она отметила, что на данный момент есть два предложения и продолжаются переговоры с американцами.

Американская сторона ознакомилась с предложенными нами местами расположения и поделилась с нами в Вашингтоне своей оценкой этих мест, и на этой основе мы будем продолжать работу - добавила она.

Также заместитель министра отметила, что база могла бы быть расположена в западной Польше, поскольку этот регион "считается американцами более безопасным местом".

Собковяк-Чарнецкая добавила, что процесс, в рамках которого Польша добивается создания сервисного центра, а впоследствии и производства ракет "Патриот", является процессом, независимым от Украины.

Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили, что даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласия для Польши - отметила она.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина уничтожила 30–40% нефтеперерабатывающих мощностей россии.