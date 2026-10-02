Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту во время «желтой» тревоги — мэр Киева назвал условие

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Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве. Метрополитен готов возобновить движение метро по Южному мосту во время жёлтого уровня тревоги, но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передаёт УНН.

Детали

Городской голова сообщил, что сегодня состоялось заседание Совета обороны Киева. Вместе с военными, представителями СБУ и ГСЧС, правоохранителями обсудили обеспечение функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага.

Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

Выслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все внесли предложения по обеспечению безопасности. С учётом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Предложения Совета обороны предоставляем центральным органам власти - сообщил Кличко.

Городской голова добавил, что также обсудили вопрос о движении зелёной ветки метро.

Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время жёлтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, в которые обратилось Министерство инфраструктуры - подытожил мэр.

Напомним

Накануне вражеский БПЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.

Кроме того, сегодня в Киеве фиксировали километровые пробки после ночного удара по Южному мосту, вследствие чего его полностью перекрыли. На мосту Патона движение транспорта с правого на левый берег было полностью ограничено. Мост Метро был перекрыт в направлении правого берега